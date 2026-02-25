Paul Pogba từng suýt gia nhập PSG

Vào cuối giai đoạn khoác áo Manchester United, Paul Pogba đã đàm phán tìm đội bóng mới, một trong các lựa chọn khi đó chính là PSG.

Paul Pogba từng tiếp cận PSG. Ảnh: Telegrafi

Paris Saint-Germain là đối thủ của AS Monaco tại vòng play-off UEFA Champions League. Cả hai lượt trận đều không chứng kiến ngôi sao Paul Pogba có mặt trên sân cỏ vì chấn thương. Vấn đề thể chất đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cầu thủ 32 tuổi. Nhưng quay lại thời điểm vài năm trước, trước khi gặp phải lệnh cấm doping, Pogba khi ấy vẫn là tiền vệ hàng đầu thế giới và được nhiều đội bóng săn đón.

Theo tin tức của L'Équipe, vào mùa đông năm 2022, trước khi hợp đồng của Pogba với Manchester United hết hạn, anh ấy đã nhận được sự quan tâm từ Juventus, Real Madrid và Paris Saint-Germain. Theo các nguồn tin từ câu lạc bộ Ligue 1 khẳng định chính Pogba đã chủ động liên hệ với PSG về triển vọng khoác màu áo Les Parisiens. Đã có những cuộc đàm phán cụ thể với giám đốc thể thao lúc bấy giờ là Leonardo.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã kết thúc vào cuối mùa đông mà không đạt được kết quả tích cực. PSG thì đang chuẩn bị chấm dứt dự án chiêu mộ các ngôi sao đã thành danh với chi phí đắt đỏ để chuyển hướng sang những tài năng trẻ hơn dưới trướng HLV sau này là Luis Enrique. Do đó, Pogba cuối cùng đã chọn trở lại Juventus vào mùa hè 2023.

Sau biến cố bị cấm thi đấu dài hạn vì sử dụng chất cấm, tiền vệ có biệt danh La Pioche bị Juventus thanh lý và đến mùa hè 2025, anh gia nhập câu lạc bộ xứ Công quốc với hợp đồng hai năm. Quãng thời gian xa sân cỏ và bóng đá đỉnh cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến Paul Pogba khi anh chỉ mới chơi hơn 30 phút trong ba trận đấu và chưa ra sân trận nào kể từ đầu tháng 12 cho Les Monegasques.

QUANG ANH