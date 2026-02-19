Bóng đá quốc tế

Sau những sức ép dữ dội, Desire Doue đã đáp trả bằng cú đúp giúp Paris Saint-Germain thắng ngược AS Monaco tại lượt đi play-off Champions League.

Luis Enrique động viên Desire Doue sau giai đoạn khó khăn. Ảnh: Getty Images

Sau trận thua trước Stade Rennes tại Ligue 1, Ousmane Dembele đã công khai chỉ trích thái độ thi đấu của nhiều cá nhân trong đội hình PSG. Mặc dù anh không trực tiếp nhắc đến Desire Doue, nhưng sự liên hệ đã được tạo ra từ màn trình diễn mờ nhạt thiếu sức sống trên sân cỏ. Và cầu thủ trẻ người Pháp được xem là một trong những mục tiêu chỉ trích của người đàn anh đương kim Quả bóng vàng.

“Tuần qua, cậu ấy đã chịu nhiều sức ép.” - HLV Luis Enrique phát biểu trong cuộc họp báo sau trận play-off lượt đi giữa AS Monaco và Paris Saint-Germain, nơi chứng kiến thắng lợi ngược dòng của đội bóng thủ đô tại xứ Công quốc.

"Desire Doue đã giúp đỡ đội bóng, lên tiếng đúng lúc vào thời điểm khó khăn. Cậu ấy đã chứng minh được năng lực và giá trị của mình. Và ở trận đấu này, cậu ấy xuất sắc nhất."

"Những kỳ vọng dành cho một tài năng như Desire luôn là dĩ nhiên. Và điều đó cũng khiến chúng ta quên mất rằng cậu ấy còn rất trẻ. Những cầu thủ trẻ có thể sai lầm và chính những sai lầm và thiếu sót sẽ giúp cậu ấy hoàn thiện. Chiến thắng hôm nay là minh chứng cho điều đó." - Luis Enrique động viên Desire Doue.

Vào sân thay chính Ousmane Dembele ở phút 27, khi Quả bóng vàng 2025 gặp chấn thương, Desire Doue đã ghi bàn chỉ hai phút sau khi vào sân, rút ​​ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Trước khi anh ghi bàn thắng quyết định trong hiệp hai, qua đó nhận được giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận và mang về lợi thế quý giá cho đội nhà ở trận lượt về tới đây.

