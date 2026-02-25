Marseille đẩy Inter Milan vào thế khó khi không sẵn sàng mua đứt Pavard

Olympique Marseille đang ngần ngại trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt Benjamin Pavard. Ảnh: Getty Images

Benjamin Pavard đã gia nhập Olympique Marseille vào những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè từ Inter Milan theo một thỏa thuận cho mượn đi kèm theo điều khoản mua đứt. Tuy nhiên trái với sự hứng khởi về tầm vóc ngôi sao của tuyển thủ Pháp khi ấy thì đến hiện tại, theo Gazzetta dello Sport, có vẻ như Marseille sẽ không kích hoạt lựa chọn mua đứt trong hợp đồng cho mượn từ Inter Milan của Pavard.

Mặc dù đã có 29 lần ra sân cho Les Phoceens mùa giải năm nay, trở thành một trong những trụ cột của đội bóng, tuyển thủ Pháp này vẫn gặp khó khăn trong việc ổn định phong độ kể từ khi gia nhập sân Velodrome. Một hệ quả bị kéo theo bởi tình hình chung bất ổn của Marseille đã dẫn đến sự chia tay HLV Roberto De Zerbi. Và trong những tuần gần đây, Pavard thậm chí còn bị đẩy xuống băng ghế dự bị. Cầu thủ 29 tuổi không được ra sân trong trận đấu với Paris FC và bị ngồi dự bị trong trận đấu quan trọng với RC Lens.

Đó là một dẫn chứng cho thấy ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện tại Marseille tỏ ra lưỡng lự trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu EUR với Benjamin Pavard. Thậm chí còn có thông tin cho rằng HLV mới tại Marseille, Habib Beye "không hợp" với Pavard khi ưa thích sơ đồ 4 hậu vệ hơn và yêu cầu cầu thủ này phải đá hậu vệ biên, thay vì vai trò trung vệ như sở thích của anh đã từng tại Inter hay Bayern trước đây.

Tất nhiên, điều đó vẫn có thể thay đổi từ giờ đến cuối mùa giải. Nhưng nếu Marseille quyết định không giữ Pavard, điều đó chắc chắn đẩy Inter Milan vào thế khó xử, vì họ không hề muốn tiếp tục giữ hậu vệ này trong biên chế do mức lương cao của anh. Trong tình thế đó, nếu phải trở về Italia thì nhà vô địch World Cup 2018 cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm bến đỗ mới.

QUANG ANH