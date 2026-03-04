Thủ môn PSG Lucas Chevalier bị thay thế tại tuyển Pháp

Lucas Chevalier. Ảnh: Getty Images

Chỉ vài tháng trước, tưởng rằng Lucas Chevalier đang trên con đường rộng mở để có thể sớm trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Pháp. Xuất phát từ việc thủ môn này chuyển từ Lille OSC sang Paris Saint-Germain vào mùa hè, một sự thăng tiến rõ ràng trong sự nghiệp khi được hiện diện trong hàng ngũ đội bóng đương kim vô địch Champions League.

Tuy nhiên, trang mới này trong sự nghiệp chưa mang lại hiệu quả tích cực cho Chevalier, hoặc ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Những màn trình diễn của anh ấy thiếu thuyết phục và đầy rẫy lỗi lầm. Từ một suất bắt chính, Chevalier đã bị thay thế bởi đồng nghiệp người Nga Matvey Safonov trong khung thành PSG. Mặc dù HLV Luis Enrique khẳng định rằng không có thứ bậc rõ ràng trong lựa chọn của ông, nhưng có vẻ như thủ môn người Nga sẽ không bị thay thế trong thời gian ngắn sắp tới. Kể từ cuối tháng giêng, Safonov đã giành lấy vị trí số một từ Chevalier với chuỗi 8 trận bắt cho Les Parisiens liên tiếp.

Đó là tin xấu cho Chevalier. Khi mà tại tuyển Pháp, vị trí số một anh hoàn toàn không thể cạnh tranh với Mike Maignan và số hai thuộc về Brice Samba. Và tờ Le Parisien đánh giá rằng anh thậm chí có thể không được đội tuyển Pháp triệu tập cho đợt tập trung quốc tế sắp tới.

Thay vì Chevalier, một trong hai thủ môn Jean Butez (Como) hoặc Robin Risser (RC Lens) có thể được triệu tập vào cuối tháng này. Họ sẽ là lựa chọn số 3. Tờ Le Parisien cho rằng Risser có lợi thế hơn một chút so với Butez. Risser đã từng tập luyện tại đội U21 Pháp. Đây là những đối trọng chính với Chevalier cho tham vọng được dự World Cup 2026, điều đang đứng trên bờ vực nếu như anh không thể giành lại vị trí bắt chính tại PSG.

QUANG ANH