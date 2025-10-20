Chevalier thừa nhận khó khăn khi thay thế Donnarumma tại PSG. Ảnh: Getty Images

Dù Paris Saint-Germain vẫn đang sở hữu hàng phòng ngự tốt bậc nhất Ligue 1 2025/26 sau 8 vòng đấu, họ chỉ nhận 8 bàn thua (chỉ Lens và Marseille làm tốt hơn với 7 bàn thua), nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều về màn trình diễn của Lucas Chevalier. Thủ môn số một mới của PSG được đưa về mùa hè này thay thế Gianluigi Donnarumma đã chuyển sang Manchester City. Một sự đổi chỗ mang tính định hướng và tầm nhìn lâu dài chứ không mang tính chất sửa chữa, vì Donnarumma vẫn là thủ môn hàng đầu thế giới đặc biệt sau phong độ đỉnh cao đưa PSG thâu tóm mọi danh hiệu châu lục mùa trước.

Chevalier gia nhập từ Lille với tổng phí chuyển nhượng có thể vượt mức 50 triệu EUR, ngay lập tức được xem như người kế thừa Donnarumma và sẽ là tương lai của khung gỗ Les Bleus. Thủ môn sinh năm 2001 cũng đã tỏa sáng khi PSG đánh bại Tottenham tại Siêu cúp châu Âu. Nhưng qua thời gian, một số hạn chế từ Chevalier dần bộc lộ. Đó là khả năng kiểm soát bóng bổng không trội bằng Donnarumma, Chevalier cao 1m89 còn Donnarumma cao hơn anh ấy 10 cm, và lợi thế từ sải tay dài cũng như các quyết định cản phá. Hạn chế này từ Chevalier đã trực tiếp khiến PSG thất bại Marseille ở Le Classique gần nhất.

Và trong trận hòa Strasbourg 3-3 ở vòng 8, Chevalier phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Đó là trận thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường mà thủ môn của PSG không thể giữ sạch lưới, điều anh chỉ làm được 4 lần từ đầu mùa. Với một tiêu chuẩn cao như tại PSG, rõ ràng sự an toàn từ thủ môn cần phải nhiều hơn.

Chevalier được đánh giá trội hơn Donnarumma ở khả năng xử lý bóng bằng chân và điều phối bóng, tạo nên những mảng phối hợp ngắn từ sân nhà như triết lý ưa thích của HLV Luis Enrique. Ông thầy người Tây Ban Nha chấp nhận Chevalier có thể chưa bằng Donnarumma ở khoản phản xạ cứu thua nhưng lại cung cấp được những lựa chọn chiến thuật cho ông mà Gigio không thể đáp ứng. Vì thế ông luôn khẳng định niềm tin vào cựu thủ thành Lille.

Còn với Chevalier, anh rất thực tế. Đặc biệt sau trận hòa Strasbourg, Chevalier thừa nhận mình đã không có ngày thi đấu tối ưu và những áp lực tại PSG hiện nay. Số 30 của PSG chia sẻ trên Foot Mercato: "Tôi đã có thể làm tốt hơn. Tôi biết rằng luôn có sự so sánh với các thủ môn khác, đó là điều hiển nhiên và là áp lực của tôi tại PSG khi trước đây Donnarumma đã thể hiện xuất sắc. Nhiệm vụ của tôi là rõ ràng, và tôi biết mình phải làm tất cả để chiến đấu trong hàng ngũ đội bóng mạnh nhất thế giới."

QUANG ANH