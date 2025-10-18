PSG thoát thua Strasbourg và sự liều lĩnh của Luis Enrique

Duy trì vị thế đỉnh cao của Paris Saint-Germain bằng một đội hình thiếu chiều sâu lực lượng là điều không hề dễ dàng với HLV Luis Enrique, như trong trận hòa Strasbourg 3-3 vào đêm qua.

PSG suýt bị Strasbourg đánh bại ở trận hòa 3-3. Ảnh: REUTERS

Vòng 8 Ligue 1 2025/26, Paris Saint-Germain tiếp đón Strasbourg được xem là trận cầu khó với đội chủ sân Parc des Princes. "Chelsea của nước Pháp" chỉ kém 1 điểm trên bảng xếp hạng, hành quân đến Paris với sức trẻ và tinh thần không biết sợ như tuyên bố của HLV Liam Rosenior. Và kết quả sau cùng đã cho thấy đội bóng áo xanh đã thực sự làm khó thầy trò Luis Enrique.

PSG lội ngược dòng đầy vất vả 3-3 sau khi bị Strasbourg dẫn 1-3 cho đến phút 60. Giữa tuần sau là trận đấu khó khăn với Leverkusen tại Champions League, Les Parisiens dù nhận thức Strasbourg là đối thủ khó chịu song vẫn phải xoay tua lực lượng. Một đội hình chắp vá với tiền vệ trẻ Warren Zaire-Emery cho thấy sự phát triển bị chững lại khi liên tục phải đá hậu vệ trám cho Hakimi, còn Lucas Hernandez phía đối diện không thể hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tấn công như Nuno Mendes. Trong khi ở tuyến giữa vắng nhạc trưởng Vitinha lẫn Fabian Ruiz, không có bất cứ tiền vệ đánh chặn nào từ PSG với Mayulu - Kang-in - Doue. Đó là lý do cho việc PSG chỉ kiểm soát bóng 55% so với Strasbourg, họ không áp đặt được đối thủ. Những tiền vệ không tranh chấp được bóng dẫn đến hệ quả, Desire Doue hay Barcola phải lùi sâu làm nhiệm vụ tổ chức, những cầu thủ tấn công phải rời vị trí và sức ép không thể được duy trì với Strasbourg. Điều tất yếu là sự vật vờ của tiền đạo cắm Goncalo Ramos. Ngoài pha đá phạt đền thành bàn, cầu thủ người Bồ Đào Nha hoàn toàn mờ nhạt vào đêm qua.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở mùa giải 2025/26 đã nhấn mạnh niềm tin vào nhóm tài năng trẻ PSG thay vì bổ sung ồ ạt tân binh. Nhưng khi cơn bão chấn thương chỉ vừa xuất hiện, PSG lúc thiếu đi trụ cột ngay lập tức khốn đốn vì thiếu phương án thay thế tối ưu, như trận hòa Strasbourg. Đó là giới hạn của Zaire-Emery khi đá hậu vệ, cầu thủ từ lò PSG từng là hiện tượng ở tuổi 16 nhưng giờ đây chỉ còn đóng vai trò dự bị và thường phải đá trái sở trường. Thiếu một hậu vệ dự phòng chất lượng cho Hakimi và Nuno Mendes, thiếu một tiền vệ giàu sức mạnh lẫn kinh nghiệm như Fabian Ruiz. Đó là những điều có thể thấy từ trận hòa Strasbourg.

Và không cần cho đến khi bị Strasbourg cầm hòa, những tin đồn chuyển nhượng đã xuất hiện tại PSG. Tiền vệ Manu Kone và hậu vệ Guela Doue được đưa vào tầm ngắm để tăng cường cho nhà đương kim vô địch Champions League, theo Sky Sports. Để duy trì vị thế hàng đầu không thể chỉ với những phương án tạm thời mà phải bằng một chiều sâu lực lượng đủ tốt để cạnh tranh mọi đấu trường.

QUANG ANH