Ousmane Dembele đã hoàn thành cú đúp cá nhân, giành được giải thưởng FIFA The Best 2025. Người chiến thắng Quả bóng vàng đương nhiệm đã khép lại một năm hoàn hảo, nơi anh khẳng định mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Dembele được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Đối với Ousmane Dembele, năm 2025 sẽ là một năm khó quên vì tất cả những lý do đúng đắn. Sự nghiệp của tiền vệ cánh người Pháp đã có sự hồi sinh mạnh mẽ, có thể nói là mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Ở tuổi 27, anh kết thúc mùa giải với thành tích ấn tượng 35 bàn thắng và 15 pha kiến ​​tạo.

Bốn danh hiệu của anh với PSG, đặc biệt là chức vô địch Champions League danh giá, đã đưa anh trực tiếp đến giải thưởng Quả bóng vàng, mà anh đã giành được vào tháng 10 năm ngoái. Tác động tập thể của anh là vô cùng lớn, khi anh liên tục đóng góp bàn thắng và kiến ​​tạo cho đội bóng Paris, hoàn thành một mùa giải trong mơ. Giờ đây, anh nhận được sự công nhận từ FIFA, khi được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025. Như vậy, cầu thủ người Paris đã kế nhiệm Vinicius, hoàn thành cú đúp danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cá nhân.

Những thành tích cá nhân của Dembele không dừng lại ở đó. Anh giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League và một vị trí trong Đội hình tiêu biểu của giải đấu, đồng thời là vua phá lưới của đội bóng trên mọi đấu trường. Anh cũng đứng đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1.

Luis Enrique ca ngợi phẩm chất của cầu thủ này, nhấn mạnh anh là người đóng góp tấn công quan trọng nhất của đội và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (9 lần). Anh thể hiện phong độ đỉnh cao ở kỹ năng sở trường: rê bóng. Chỉ có Doue (185) thực hiện thành công nhiều pha rê bóng hơn Dembele (160). Điều này thể hiện một phiên bản tối ưu của một cầu thủ toàn diện đang ở đỉnh cao phong độ.

Mùa giải hiện tại không khởi đầu suôn sẻ đối với Dembele. Anh chỉ ra sân trong 12 trên 23 trận đấu chính thức của PSG mùa này. Hơn nữa, anh ấy chỉ mới đá chính 5 trận, ghi được 3 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo. Chấn thương đã cản trở sự khởi đầu của anh ấy, nhưng Luis Enrique vẫn duy trì niềm tin vững chắc vào một cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực phá vỡ các kỷ lục cá nhân và tập thể của ông, dẫn dắt đội bóng Paris Saint-Germain trên sân cỏ.

Trong cùng ngày FIFA cũng công bố các giải thưởng còn lại của The Best 2025

Giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Aitana Bonmati (Barcelona và tuyển Tây Ban Nha)

Giống như ở giải thưởng Quả bóng vàng, tiền vệ ngôi sao của Barcelona đã đoạt giải FIFA The Best năm thứ 3 liên tiếp. Mặc dù Barcelona và Tây Ban Nha lần lượt bị đánh bại trong trận chung kết Champions League và EURO, Bonmati đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của cả hai giải đấu này. Tiền vệ tài năng này cũng là nguồn cảm hứng giúp Barça giành cú ăn ba quốc nội.

Một huyền thoại thực thụ của thời hiện đại, cầu thủ 27 tuổi này đã trải qua phẫu thuật vì gãy xương mác vào đầu tháng 12. Giới bóng đá chúc Bonmati mau chóng bình phục.

Giải HLV xuất sắc nhất: Luis Enrique (PSG)

Luis Enrique đã được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất FIFA năm 2025 sau khi dẫn dắt Paris Saint-Germain tạo nên một chiến dịch lịch sử.

Chiến thuật gia người Tây Ban Nha đã dẫn dắt PSG đến chức vô địch Champions League đầu tiên, với chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết đầy ấn tượng. PSG thống trị đấu trường quốc nội, giành chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp.

Đội bóng của Luis Enrique cũng tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Mặc dù bị đánh bại trong trận chung kết FIFA Club World Cup, PSG đã thể hiện một loạt màn trình diễn xuất sắc trên đường đến trận chung kết, bao gồm những chiến thắng ấn tượng trước Bayern Munich và Real Madrid.

Giải HLV nữ xuất sắc nhất: Sarina Wiegman (tuyển Anh)

HLV Sarina Wiegman đã được bầu chọn là HLV nữ xuất sắc nhất của FIFA lần thứ năm, một kỷ lục chưa từng có.

Bà Sarina Wiegman được vinh danh sau khi bổ sung thêm một danh hiệu lớn nữa vào sự nghiệp lẫy lừng của mình. Wiegman đã dẫn dắt đội tuyển Anh đến chức vô địch EURO 2025, khi “Những cô gái sư tử” đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha trên chấm phạt đền trong trận chung kết đầy kịch tính. Với chiến thắng đó, Wiegman trở thành HLV đầu tiên giành được ba chức vô địch EURO nữ.

Trước đó, HLV người Hà Lan đã được vinh danh với giải thưởng HLV nữ xuất sắc nhất vào các năm 2017, 2020, 2022 và 2023.

HOÀNG HÀ