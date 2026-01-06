Người hâm mộ Strasbourg phản đối HLV Liam Rosenior chuyển sang Chelsea

HLV Liam Rosenior bên cạnh các học trò tại Strasbourg. Ảnh: Getty Images

Những cổ động viên nhiệt thành của Strasbourg luôn xem mô hình đa câu lạc bộ bóng đá BlueCo là cái gai trong mắt. Bởi với họ, Chelsea luôn là đỉnh cao của sự đầu tư còn đội nhà chỉ là sân sau. Với tầm vóc nhỏ bé hơn, Strasbourg được ví như "sân sau" để cho những tài năng từ The Blues có cơ hội thi đấu đỉnh cao, mài dũa kỹ năng trước khi bước ra sân khấu lớn.

Vụ việc Chelsea thay đổi HLV trưởng giữa mùa giải 2025/26 không chỉ ảnh hưởng chính bản thân đội bóng này, mà còn liên lụy sang cả láng giềng Strasbourg tại Pháp. Vì ứng viên hàng đầu cho ghế nóng Stamford Bridge lại là Liam Rosenior, HLV trưởng đương nhiệm đội bóng nước Pháp.

Liam Rosenior đã có công đưa Strasbourg dự Conference League và đứng đầu bảng phân hạng cho đến hết năm 2025. Tại Ligue 1, từ chỗ ứng viên xuống hạng nhiều năm liền, Strasbourg "lột xác" với tập thể trẻ trung hàng đầu giải đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Rosenior. Dù chưa tái hiện được phong độ cao như mùa trước nhưng Strasbourg vẫn đang đặt mục tiêu tiếp tục dự cúp châu lục, song song tham vọng tại Conference League. Nhưng những điều đó sẽ gặp phải cản trở cực lớn với việc chia tay bất ngờ HLV Liam Rosenior, kiến trúc sư cho thành công của họ.

Khác với Chelsea thì Strasbourg không có nhiều cái tên khả dĩ để thay thế HLV trưởng vào lúc này. Những Gary O'Neil hay Will Still không thể thuyết phục khán giả Strasbourg. Và một phát ngôn của người đồng sở hữu BlueCo mới đây, ông Behdad Eghbali đã châm ngòi sự ức chế đã nổ tung nơi người hâm mộ Strasbourg. Vị này đã nói trên tờ L'Équipe về việc bổ nhiệm HLV Liam Rosenior tại Chelsea sắp tới rằng: "Chelsea là hạt nhân của BlueCo, chúng tôi đã chuẩn bị mọi trường hợp để duy trì sức mạnh cho đội bóng. Và hiện tại mọi thứ trong tầm kiểm soát."

Ngay sau khi thông tin trên được rộ lên, hội Ultras của Strasbourg đã kéo đến sân vận động Stade de la Meinau cùng biểu ngữ và loa công suất lớn, nêu cao những khẩu hiệu phản đối BlueCo và vụ bổ nhiệm HLV Liam Rosenior. Một thành viên của hội đã chia sẻ quan điểm rằng: "Họ (BlueCo) chỉ xem Strasbourg là công cụ, còn Chelsea là một món quà."

QUANG ANH