Cảnh báo cho hàng phòng ngự của PSG tại Champions League

Marquinhos không thể ngăn cản Balogun ghi bàn trong trận lượt đi. Ảnh: AFP

Một vấn đề đã kéo dài xuyên suốt mùa giải hiện tại của Paris Saint-Germain đó là họ chưa thể duy trì phong độ đỉnh cao như mùa trước tại đấu trường châu Âu. Điều này thể hiện rõ nhất ở khả năng phòng ngự của họ, như hai lượt trận play-off với AS Monaco. PSG đã thể đối thủ dẫn trước hai bàn ở tuần trước, nhưng sau đó nhanh chóng gỡ hòa và vượt lên bằng ba bàn thắng đầy ấn tượng, chứng minh sức mạnh tấn công vẫn được duy trì với những ngôi sao hàng đầu.

Trận lượt về cũng diễn ra tương tự, chỉ trong vòng mười phút, Monaco đã tạo ra hai cơ hội lớn để uy hiếp hàng phòng ngự lỏng lẻo của PSG. Tình trạng này tiếp tục kéo dài trong hiệp một trận đấu, khi PSG chơi thiếu chắc chắn trong việc giữ bóng và tỏ ra hỗn loạn khi phải phòng ngự trong vòng cấm. Không có gì ngạc nhiên khi Maghnes Akliouche mở tỷ số và san bằng cách biệt chung cuộc ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Giống như trận lượt đi tuần trước, PSG đã có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng sau khi bị dẫn bàn. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique có quyền lo ngại về những gì ông đã chứng kiến, đặc biệt là khi Monaco ghi bàn thắng thứ hai quân bình tỷ số vào những phút cuối trận. Monaco là một đội bóng mà ở đấu trường Ligue 1, Les Parisiens thường có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng kịch bản đó đã không tái hiện tại play-off, Les Monegasques chia tay giải đấu không thể hiên ngang hơn khi khiến PSG gặp nhiều khó khăn. Và thậm chí nếu được tổ chức tốt hơn và sở hữu một tập thể đầy đủ các trụ cột đang dính chấn thương hơn, cách mà Monaco có thể làm khó PSG sẽ còn phức tạp hơn đã xảy ra rất nhiều. Với PSG, họ sẽ phải đối đầu với những hàng công mạnh mẽ và hiệu quả hơn Monaco phải bằng một sự kỷ luật như mùa trước, chắc chắn là thế nếu muốn tiến xa hơn trong giải đấu này.

Cho đến vòng play-off, PSG đã để thua 15 bàn, vượt mức 9 bàn như cùng kỳ năm ngoái. Sự thay đổi lớn nhất về nhân sự tại PSG là không còn chốt chặn Gianluigi Donnarumma trong khung gỗ. Từng gây nhiều tranh cãi tại chính PSG nhưng tầm vóc thế giới của tuyển thủ Italia là không thể phủ nhận, đặc biệt trong thành công tại Champions League mùa trước của PSG. Những số liệu không nói lên toàn bộ thực tế, nhưng chúng phần nào cho thấy hai thủ môn Lucas Chevalier và Matvey Safonov đang làm chưa bằng như Donnarumma đã từng, khi nhìn vào số lượng bàn thua PSG đã phải nhận.

Ở thời điểm hiện tại, PSG đang phòng thủ không chặt chẽ, thiếu sự ổn định và thiếu kỷ luật. Và điều này có thể khiến họ mất đi cơ hội bảo vệ chức vô địch Champions League.

QUANG ANH