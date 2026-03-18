Chelsea và khoảng cách quá lớn đến đỉnh cao châu Âu

Từ nhà vô địch thế giới đến thất bại nặng nề tại Champions League chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Thảm bại 2-8 chung cuộc trước PSG không chỉ là dấu chấm hết cho mùa giải châu Âu của Chelsea, mà còn là lời cảnh tỉnh về một dự án đang lạc lối…

Ánh đèn sân khấu, khói lửa và nhạc hiệu Champions League vang lên trên khắp Stamford Bridge. Bầu không khí hứa hẹn một đêm huyền diệu của cuộc lội ngược dòng. Nhưng tất cả chỉ kéo dài đúng năm phút. Ngay phút thứ 6, một đường chuyền dài tưởng chừng vô hại của thủ môn PSG đã biến thành thảm họa. Mamadou Sarr, trung vệ trẻ có trận ra mắt Champions League ở vị trí hậu vệ phải bất đắc dĩ, xử lý lúng túng để Kvaratskhelia chớp thời cơ, tung cú sút một chạm hiểm hóc mở tỷ số. Năng lượng tích cực trong lòng các cổ động viên chủ nhà tắt lịm.

HLV Liam Rosenior trước trận từng viết trong sổ tay: "Vấn đề không phải là sai lầm, mà là cách bạn phản ứng với chúng". Chelsea của ông đã phản ứng bằng cách... mắc thêm sai lầm. Moises Caicedo chần chừ ở giữa sân để rồi mất bóng, PSG phản công chớp nhoáng. Vài giây sau, Bradley Barcola khống chế gọn gàng đường chuyền của Achraf Hakimi trước khi rót bóng vào góc cao trong một động tác đẹp đến nao lòng. Tỷ số là 2-0 và trận đấu kết thúc sau vỏn vẹn 15 phút.

Hiện thực phũ phàng tại Stamford Bridge

PSG tối hôm đó nhanh hơn, sắc bén hơn và cường độ chơi bóng quá cao so với Chelsea. Có những khoảnh khắc Kvaratskhelia rê bóng qua năm cầu thủ áo xanh như một cậu bé tài năng nhất trong sân chơi, chỉ để khiêu khích cả cầu thủ lẫn CĐV chủ nhà.

Trên đường pitch, Liam Rosenior liên tục la hét những chỉ đạo mà các học trò khó lòng nghe thấy. Tay ông bóp trán, xoa xoa chóp mũi, thỉnh thoảng lại bùng nổ cơn giận dữ trước khi ngồi phịch xuống ghế, kéo khóa áo khoác lên một cách bực dọc. "Sáu phút trôi qua và một sai lầm khác chúng tôi mắc phải đã lấy đi hết sức sống của toàn đội", Rosenior giải thích sau trận.

Thất bại này chắc chắn không phải hoàn toàn do lỗi của Rosenior. Làm sao ông có thể tính đến sai sót cá nhân? Và ông có thể làm gì khi các học trò liên tục bỏ lỡ đường chuyền cuối cùng hay pha dứt điểm quyết định? Nhưng đây là một trận thua quá rõ ràng trước một đối thủ vượt trội, và mọi phương pháp của Rosenior sẽ bị soi xét kỹ lưỡng.

Sau khởi đầu ấn tượng với năm chiến thắng trong bảy trận đầu, Chelsea hiện chỉ thắng hai trong bảy trận gần nhất. Họ thua ba trận chỉ trong một tuần. Không chỉ kết quả đi xuống mới đáng báo động. Cách Chelsea thua Newcastle cuối tuần qua, khi đối thủ dễ dàng xé toang hàng phòng ngự mềm yếu của Rosenior, đã tạo nên những phân tích chỉ trích dữ dội trên sóng truyền hình.

Những quyết định của ông cũng bị nghi ngờ: mạo hiểm trao suất bắt chính cho Filip Jorgensen ở lượt đi, để rồi sai lầm của thủ môn này khiến Chelsea thua đậm; trao trận ra mắt Champions League cho Sarr ở vị trí sở đoản trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự hàng thủ. Rosenior thừa nhận: "Tôi đang học hỏi từng ngày. Điều tôi học được là bạn cần những cầu thủ mà ở mọi khoảnh khắc. Đồng thời, cần sự sắc bén. PSG đã sắc bén ở cả hai trận. Đó là đẳng cấp."

Bài học từ đẳng cấp thực sự của châu Âu

Chelsea bước vào trận đấu với danh hiệu "nhà vô địch thế giới" sau khi vô địch FIFA Club World Cup mùa hè trước. Một banner lớn với dòng chữ "Champions of the World" được giương cao ở khán đài Shed End như một lời nhắc nhở PSG về thất bại của họ tại chung kết năm ngoái. Nhưng tất cả chỉ càng làm nổi bật khoảng cách quá lớn giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

PSG, nhà đương kim vô địch Champions League, đã phơi bày mọi điểm yếu cố hữu trong đội hình Chelsea – những vấn đề đã tồn tại từ lâu trước thời Rosenior. Cách tiếp cận xây dựng đội hình của ban lãnh đạo mới với hơn 1,5 tỷ bảng chi tiêu trong chưa đầy bốn năm đã tạo nên một tập thể thiếu kinh nghiệm, thiếu thủ lĩnh và thiếu những ngôi sao ở các vị trí then chốt.

Hàng thủ là nỗi đau lớn nhất. Trung vệ, thủ môn và hàng công đều cần nâng cấp. Việc mất Levi Colwill vì chấn thương là tổn thất lớn, nhưng vấn đề còn sâu xa hơn. Chelsea mới chỉ có một trận giữ sạch lưới trong 14 trận gần nhất. Sự xoay tua giữa hai thủ môn Robert Sanchez và Filip Jorgensen cho thấy sự thiếu ổn định ở vị trí quan trọng nhất – điều không thể chấp nhận với một đội bóng lớn.

Những cựu HLV Pochettino và Enzo Maresca đều từng yêu cầu bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm để dìu dắt các tài năng trẻ. Cả hai đều muốn có một trung vệ. Rosenior cũng yêu cầu điều tương tự, nhưng Chelsea đã thất bại trong việc chiêu mộ mục tiêu. Họ đành triệu hồi Sarr từ Strasbourg như một giải pháp tình thế. Kết quả là hàng thủ Chelsea luôn trong tình trạng bất ổn triền miên.

Tương lai với những câu hỏi lớn

Trận đấu kết thúc với hình ảnh Trevoh Chalobah, hậu vệ xuất sắc nhất của Chelsea mùa này, rời sân trên cáng với gương mặt thất thần. Rosenior vỗ nhẹ vào ngực anh trước khi thở phào và trở về ghế ngồi. Một đêm thảm họa lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Thất bại 2-8 chung cuộc là thất bại nặng nề nhất sau hai lượt trận trong lịch sử Chelsea tại cúp châu Âu. Tên của Roman Abramovich lại được các cổ động viên nhà hát vang trên khán đài – một sự hoài niệm về quá khứ huy hoàng khi Chelsea thực sự biết cách cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Chelsea vẫn còn cơ hội tại FA Cup với trận tứ kết gặp Port Vale, và mục tiêu hàng đầu vẫn là lọt vào top 5 Premier League để giành vé dự Champions League mùa sau. Nhưng với những gì đã thể hiện, ngay cả điều đó cũng đang trở nên xa vời.

HỒ VIỆT