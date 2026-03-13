Tây Ban Nha hướng tới suất thứ 5 Champions League khi các ông lớn Premier League sa sút

Sau khi bị lu mờ ở vòng bảng, các đội bóng ưu tú của Tây Ban Nha đã lật ngược tình thế trước các đối thủ Anh ở vòng 16 đội Champions League. La Liga hiện đã vượt qua Bundesliga trong bảng xếp hạng hệ số UEFA, tiến gần hơn một bước đến việc giành thêm một suất tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Real Madrid đè bẹp Manchester City 3-0 ở lượt đi

Luận điểm muôn thuở cho rằng Premier League vượt trội hơn La Liga đã được củng cố bởi số liệu thống kê vòng bảng, nhưng vòng knock-out đã tạo nên một sự đảo ngược ngoạn mục. Triển vọng của Tây Ban Nha trong việc cử đại diện thứ 5 tham dự Champions League mùa giải tới đã được củng cố đáng kể.

Tây Ban Nha hiện đã tích lũy được 18.031 điểm hệ số UEFA, vượt qua Đức (18.000) trong bảng xếp hạng mới nhất. Điều này giúp họ có vị trí để giành thêm một suất cùng với Anh, đội hiện đang dẫn đầu với 22.513 điểm. Sự hồi sinh này phần lớn là nhờ vào việc Real Madrid hủy diệt Manchester City, Atletico Madrid giành chiến thắng thuyết phục trước Tottenham và Barcelona thi đấu kiên cường trước Newcastle.

Những kết quả này không chỉ giúp tăng hệ số xếp hạng mà còn giáng một đòn mạnh vào sự thống trị của Premier League. Trừ khi có những màn lội ngược dòng thần kỳ với ba bàn thắng trong trận lượt về, Tottenham Hotspur, Manchester City và Chelsea đều đang đối mặt với nguy cơ bị loại trước thềm vòng tứ kết. Trong khi đó, Liverpool phải đối mặt với trận đấu khó khăn trước Galatasaray (đang bị dẫn trước 1-0), trong khi Arsenal hùng mạnh đã nhận được một bài học thực tế sau trận hòa 1-1 trước Leverkusen.

Sự sụp đổ của các CLB Anh trong vòng 48 giờ qua thực sự đáng kinh ngạc. Trải qua 6 trận đấu, các đội bóng Premier League không giành được chiến thắng nào, chỉ có 2 trận hòa và 4 trận thua, đồng thời để thủng lưới 16 bàn và chỉ ghi được 6 bàn. Do đó, giờ đây dường như chỉ có một hoặc 2 CLB Anh lọt vào tứ kết, trái ngược hoàn toàn với trển vọng 3 CLB đến từ Tây Ban Nha.

Theo hệ thống xếp hạng của UEFA, việc tiến vào vòng tiếp theo quan trọng không kém gì kết quả thi đấu, bởi việc vượt qua các vòng đấu mang lại một lượng điểm đáng kể. Việc Atletico Madrid, FC Barcelona và Real Madrid chắc chắn giành vé vào vòng tiếp theo sẽ là một bước tiến khổng lồ. Với khả năng diễn ra cuộc đối đầu giữa "Colchoneros" và "Azulgranas" trong tương lai gần, việc đảm bảo ít nhất một đội bóng Tây Ban Nha lọt vào bán kết sẽ đánh dấu một bước tiến lớn khác.

Với việc Bayern Munich dường như là đội bóng Đức duy nhất có cơ hội trụ lại Champions League, sự chú ý chuyển sang hai giải đấu châu lục khác, nơi cả Đức lẫn Tây Ban Nha đều có nhiều đại diện. Real Betis, Celta Vigo và Rayo Vallecano vẫn đang cạnh tranh cho Tây Ban Nha, trong khi Stuttgart, Freiburg và Mainz 05 đại diện cho Đức.

HOÀNG HÀ