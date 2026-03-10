Liverpool sẵn sàng cho bầu không khí thù địch tại Galatasaray

HLV Arne Slot cho biết Liverpool đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với “bức tường âm thanh” ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi thừa nhận bị choáng ngợp bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên sân của Galatasaray tại Champions League hồi đầu mùa giải.

HLV Arne Slot trong trận thua 0-1 của Liverpool tại Galatasaray ở vòng bảng.

Liverpool sẽ tiếp tục hành trình chinh phục vinh quang châu lục vào tối thứ Ba tại sân Rams Park, nơi họ từng thất bại 0-1 trước Galatasaray ở vòng bảng hồi tháng 9. Đội bóng của HLV Slot sẽ phải đối mặt với một môi trường thậm chí còn nóng bỏng hơn khi trở lại sân của Galatasaray, đội bóng đang chơi trận lượt đi vòng 16 Champions League đầu tiên kể từ năm 2014, và đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng ấn tượng trước Juventus ở vòng play-off. Chiến thắng 5-2 trên sân nhà Rams Park ở trận lượt đi đã tạo nền tảng cho chiến thắng chung cuộc 7-5.

Slot biết rằng The Reds phải đối mặt với cường độ cổ vũ từ khán đài cũng như trên sân cỏ: “Những người hâm mộ ở đây rất ấn tượng. Chúng tôi đã nhận thấy điều đó khi thi đấu ở đây. Khi có bóng, tiếng huýt sáo rất, rất to! Điều đó thật mới mẻ đối với tôi và ngay cả với tất cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm của tôi. Điều tốt là chúng tôi đã từng trải qua điều đó. Nhưng chúng tôi không chỉ thi đấu với người hâm mộ của họ, mà còn với 11 cầu thủ rất giỏi cùng một HLV rất giỏi.

Trận lượt đi vào thứ Ba sẽ đánh dấu cột mốc 100 trận của Slot trên cương vị HLV của Liverpool. Nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phá kỷ lục của Sir Kenny Dalglish về số trận thắng trong 100 trận đầu tiên nếu ông dẫn dắt The Reds giành chiến thắng đầu tiên tại Galatasaray. “Tôi thực sự tự hào khi trở thành HLV của Liverpool và đây sẽ là trận đấu thứ 100 của tôi”, Slot nói. “Tôi không nghĩ mình có thành tích tệ, mặc dù trong mùa giải này đôi khi bạn sẽ có cảm giác khác. Thật tuyệt khi trận đấu thứ 100 lại là một trận đấu quan trọng ở Champions League, vòng 16 đội, trên sân khách gặp Galatasaray”.

“Nhưng, như mọi khi, mọi chuyện không bao giờ phụ thuộc vào HLV, mà là phụ thuộc vào các cầu thủ. Tôi cố gắng chuẩn bị cho họ tốt như 99 trận đấu trước đó, nhưng chính các cầu thủ mới là người phải thể hiện. Tôi may mắn được giao một đội hình rất tốt mùa trước và mùa này, và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các cầu thủ sẽ thể hiện ở đẳng cấp mà họ thường thấy ở một đội Liverpool”.

Slot đã mang theo đội hình 21 người đến Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó thủ môn Alisson Becker và tiền đạo Federico Chiesa là những sự vắng mặt.

VIỆT TÙNG