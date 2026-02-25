Trở lại Bernabeu: Liệu Mourinho có thể huấn luyện Real Madrid lần nữa

Trong thế giới bóng đá đầy biến động, ý tưởng José Mourinho quay trở lại dẫn dắt Real Madrid dường như không hề xa vời. Vài người vẫn tin vào điều này, cho rằng chủ tịch Florentino Perez chưa hề loại bỏ khả năng đưa "Người Đặc Biệt" trở về sân Bernabeu vào mùa giải tới. Khả năng này sẽ càng tăng cao nếu Benfica của Mourinho lội ngược dòng từ thất bại 0-1 ở lượt đi, loại bỏ đội bóng bất ổn dưới thời Arbeloa khỏi Champions League vào thứ Tư này.

Mặc dù Mourinho bị cấm chỉ đạo từ đường pitch khi trở lại sân bóng mà ông từng dẫn dắt trong ba mùa giải, đây vẫn là cơ hội đầu tiên để ông chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng, cạnh tranh tại Bernabeu kể từ thất bại ở chung kết Copa del Rey trước Atletico Madrid vào tháng 5-2013. Trước khi phân tích cách Benfica khắc phục phong độ tệ hại trên sân khách ở Champions League mùa này (chơi bốn trận, thắng một, thua ba, hiệu số -4), và việc họ phải thiếu Prestianni – bị UEFA đình chỉ tạm thời do cáo buộc sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius – chúng ta cần đánh giá mối quan hệ giữa Pérez và Mourinho.

Hãy bắt đầu từ vị chủ tịch 78 tuổi, tỉ phú Perez. Có những điểm tương đồng rõ nét giữa thời điểm ông chiêu mộ Mourinho từ Inter Milan năm 2010 và tình hình hiện tại. Perez luôn khao khát chiến thắng và chưa bao giờ mất đi khả năng xây dựng đế chế thương mại khổng lồ cho Real Madrid. Tuy nhiên, ông cũng dễ dàng bực tức khi thế giới dường như đang "yêu chiều" Barcelona – đối thủ truyền kiếp.

Điều này giống như Sir Alex Ferguson khi ông đến Man United từ Aberdeen những năm 1980, với sứ mệnh "đẩy Liverpool khỏi vị trí thống trị". Perez đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, đôi khi, cách tốt nhất để thắng La Liga không phải cải thiện bản thân mà là làm suy yếu đối thủ chính. Atletico Madrid chỉ là nhà vô địch ngẫu nhiên, và kể từ Valencia cách đây 21 năm, không ai ngoài Madrid và Barca thực sự cạnh tranh ngôi vương.

Mourinho từng là "người đốt phá" của Perez trong sứ mệnh chống Barcelona. Ông không mang về cơn mưa cúp (chỉ Copa del Rey, La Liga và Siêu cúp trong ba mùa), nhưng đã khiến Pep Guardiola kiệt quệ, buộc truyền thông Tây Ban Nha phải chọn phe, mang lại sự quyết liệt cho Madrid, và dọn đường cho dòng chảy cúp châu Âu dưới thời Ancelotti và Zidane – những HLV tài năng hơn nhưng ít gây thù địch hơn.

Bằng chứng đầu tiên đến từ Aitor Karanka, cựu trung vệ vô địch Champions League với Madrid năm 2000 và 2002, nay là giám đốc bóng đá Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ông từng là trợ lý của Mourinho. Trong podcast "Cafelito" cách đây một tháng, Karanka cười lớn khi được hỏi về khát khao trở lại Madrid của Mourinho: "Tôi nghĩ ông ấy đã có một hoặc hai cơ hội, nhưng mọi thứ không suôn sẻ. Hiện tại, Madrid có HLV trẻ người Tây Ban Nha tốt, chúng tôi hy vọng anh ấy trụ lâu."

Khi được hỏi thêm, Karanka xác nhận: "Từ những gì tôi biết, có... nhưng tôi không nhớ chính xác khi nào. Bóng đá có những khoảnh khắc như vậy... có lẽ giữa mùa, hoặc Mou đang bận dự án khác. Nhưng không ai ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Mou và chủ tịch."

Bây giờ nói về Mourinho. Với bản ngã khổng lồ, ông toát lên sự tự tin, kiêu hãnh và phong cách "theo tôi đi" thu hút cầu thủ tài năng, fan hâm mộ và truyền thông. Mọi ngôi sao thể thao đều cần cái tôi mạnh mẽ.

Một người như Mourinho có lẽ đã nghe thấy "cơ hội" réo gọi từ Bernabeu. Benfica là thương hiệu lớn ở châu Âu, và có thể ông sẽ nắm tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup. Nhưng ông rời Madrid với nỗi tiếc nuối: chỉ hai cúp lớn, không Champions League, kiệt sức từ cuộc chiến tâm lý với Guardiola, và phải chứng kiến Ancelotti cùng Zidane dẫn dắt đội hình tương tự giành bốn cúp châu Âu trong năm năm sau.

Ai mà chẳng muốn sửa chữa sai lầm, đặc biệt một người cạnh tranh, hung hăng và khao khát danh vọng như Mourinho? Về hành động của Mourinho trong hai trận Benfica-Madrid vừa qua, có lẽ chúng chẳng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh ông trong mắt Perez. Có khi Perez còn thấy đó là tinh thần chiến đấu từng thu hút ông.

Mourinho bị cấm chỉ đạo vì cáo buộc trọng tài thiên vị Madrid – giống như án treo giò ở bán kết Champions League 2011 và bị đuổi ở chung kết Copa del Rey 2013. Trước khi rời Madrid năm 2013, ông từ chối họp báo, và không ai khác chính Arbeloa bênh vực: "Mourinho luôn đặt Real Madrid lên trên hết, thậm chí hy sinh hình ảnh bản thân. Nhiều người, kể cả cầu thủ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân".

Gần 14 năm sau, những lời ấy vẫn đúng. Arbeloa mang lại tác động tích cực, nhưng Madrid vẫn mong manh, thiếu vắng trụ cột. Thất bại 1-2 trước Osasuna cuối tuần qua làm Pérez nghi ngờ. Nếu thua Benfica, Mourinho sẽ nổi lên như ứng cử viên. Tuần này, Bernabeu sẽ chào đón ông thế nào? Vỗ tay hoài niệm hay im lặng lạnh lùng? Trận đấu không chỉ quyết định vé knockout mà còn là cuộc trưng cầu về Mourinho – anh hùng một thời – và thử thách cho Arbeloa.

Dù sao, đến hè, Mourinho hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính tại CLB thành công và nổi tiếng nhất thế giới. Bóng đá luôn đầy bất ngờ, và Pérez biết cách tận dụng chúng.

HỒ VIỆT