Mbappe sẵn sàng đối đầu Benfica ở trận lượt đi vòng play-off

Kylian Mbappe không được vào sân khi Real Madrid thắng Sociedad 4-1.

Real Madrid đã tạm thời giành lại vị trí dẫn đầu La Liga nhờ chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad tại sân Santiago Bernabeu. Điều đặc biệt ấn tượng trong chiến thắng là họ đã làm được điều đó mà không cần đến sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Mbappe. Ngôi sao người Pháp ngồi dự bị do lo ngại về thể lực sau khi gặp chấn thương. Mặc dù có nhiều kỳ vọng Mbappe sẽ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng HLV Arbeloa đã quyết định không cho anh vào sân, khi Real Madrid giành chiến thắng đậm 4-1.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Arbeloa đã xác nhận rằng ngôi sao người Pháp sẽ sẵn sàng ra sân trong trận gặp Benfica. “Mbappe đã phải đối phó với sự khó chịu này trong một thời gian khá dài. Cậu ấy luôn nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân, và hôm nay chúng tôi quyết định không mạo hiểm trong trận đấu vào thứ Ba. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ có thể ra sân”, ông nói trên Diario AS.

Đây là một cú hích lớn cho Real Madrid, đội đã bị chính Benfica đánh bại 4-2 ở lượt trận cuối vòng bảng phân hạng, đẩy họ vào tình cảnh phải chơi thêm 2 trận đấu đầy rủi ro này. Do đó, sự trở lại của Mbappe sẽ rất quan trọng vì anh là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB mùa giải này, ghi tới 38 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Federico Valverde tự tin Real Madrid sẵn sàng chơi trận lượt đi vòng play-off Champions League tại Benfica.

Trong khi đó tiền vệ Federico Valverde, người vừa đảm nhận vai trò đội trưởng và cũng ghi bàn trong chiến thắng hôm thứ Bảy, chia sẻ về lịch thi đấu quan trọng sắp tới của Real Madrid - bắt đầu với trận đấu căng thẳng tại Champions League giữa tuần gặp Benfica: “Chúng tôi đã làm việc rất lâu cho những gì sắp tới, cho Champions League. Chúng tôi đã có những tuần dài chuẩn bị rất nhiều. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho cả La Liga và Champions League. Chúng tôi là Real Madrid, luôn phải hướng đến mọi danh hiệu. Real Madrid xứng đáng được chúng tôi tập trung 100% vào bóng đá, tập trung 100% vào việc chiến thắng và hướng đến mọi danh hiệu trong suốt mùa giải”.

Valverde đặc biệt vui mừng khi Real Madrid bắt đầu có chuỗi trận thắng liên tiếp và bầu không khí đã được cải thiện sau sự ra đi của Xabi Alonso: “Năng lượng, những kết quả tốt đang đến, và việc đội bóng đang tìm lại được nhịp điệu của mình. Chúng tôi đã có những tuần phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, và tôi nghĩ điều đó đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn với tư cách là cầu thủ và con người. Cuối cùng, điều đó đã giúp chúng tôi thay đổi, trưởng thành hơn với tư cách là những cầu thủ không giành được danh hiệu nào năm ngoái và cũng chưa giành được danh hiệu nào năm nay”.

THANH TUẤN