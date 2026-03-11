“Mọi thứ đều sai” khi Tottenham thua trận thứ 6 liên tiếp kỷ lục

HLV Igor Tudor của Tottenham Hotspur thừa nhận “mọi thứ đang diễn ra không đúng” sau khi đội bóng của ông phải chịu trận thua thứ 6 liên tiếp - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử gần 144 năm của CLB.

Igor Tudor là HLV đầu tiên trong lịch sử Tottenham để thua 4 trận đầu tiên dẫn dắt đội.

Trận thua 2-5 trên sân Atletico Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm thứ Ba là một cú sốc mới trong một mùa giải tồi tệ đối với Tottenham, đội bóng chỉ còn hơn khu vực xuống hạng Premier League đúng 1 điểm. Tudor tiếp quản đội bóng vào ngày 14-2 để thay thế Thomas Frank bị sa thải, nhưng đã chứng kiến ​​4 trận thua liên tiếp và thất bại trong nhiệm vụ xây dựng lại niềm tin cho các cầu thủ Tottenham.

“Chúng tôi rất mong manh, rất yếu đuối”, Tudor - HLV đầu tiên trong lịch sử Spurs để thua 4 trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng - đưa ra đánh giá, và nói thêm khi được hỏi liệu CLB có tiếp tục ủng hộ ông hay không. “Không phải là vấn đề của tôi. Chúng ta cần giữ bình tĩnh. Nói ít và tập trung cải thiện bản thân”. Vị HLV người Croatia này còn cho biết những gì đang xảy ra với Tottenham là “rất kỳ lạ, rất bất thường”...

Tudor gần như không nhận trách nhiệm cá nhân, nhưng quyết định chọn Antonin Kinsky làm thủ môn trong trận ra mắt Champions League - thay thế loại lựa chọn số một Guglielmo Vicario - chính là nguồn cơ dẫn đến thảm bại này. Hai pha phá bóng hỏng. Ba bàn thua. Và bị thay ra chỉ sau 17 phút. Đó là tóm tắt về thể hiện thảm họa của thủ môn 22 tuổi người CH Séc, người được bắt chính lần đầu tiên kể từ tháng 10 và đây chỉ là lần ra sân thứ 3 của anh trong cả mùa giải.

Antonin Kinsky kết thúc 17 phút thảm họa với 2 sai lầm và Tottenham thua trước 3 bàn.

Tệ hơn nữa, Cristian Romero và Joao Palhinha đã va chạm vùng đầu vào cuối trận, khiến cả 2 đều phải rời sân và Tottenham chỉ còn 9 người. Romero, đội trưởng của đội, đã cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng cuối cùng cũng phải rời sân, rõ ràng là bị sốc. Cả 2 cầu thủ này có thể sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách đến Liverpool vào Chủ nhật, khi trung vệ Micky van de Ven vắng mặt vì án treo giò.

Sau trận đấu, Hội Cổ động viên Tottenham Hotspur đã kêu gọi “hành động khẩn cấp” trước khởi đầu tồi tệ chưa từng có trong lịch sử của HLV và chuỗi trận tệ hại của đội bóng. “Màn trình diễn và kết quả đêm nay là một sự ô nhục hoàn toàn. Nó là triệu chứng của tình trạng tồi tệ hiện tại ở Spurs”, một tuyên bố từ THST cho biết. “Từ kỳ chuyển nhượng tháng 1 đến các bổ nhiệm quản lý, sự thiếu lãnh đạo và hoàn toàn vắng mặt bất kỳ ai có kinh nghiệm gắn bó với Spurs trong những quyết định này. Sự táo bạo ở đâu? Tiếng vang của vinh quang ở đâu? Cần phải hành động khẩn cấp vì hiện tại chúng ta đang lơ là bước đi trên bờ vực. Làm một người hâm mộ Spurs chưa bao giờ khó khăn đến thế, nhưng người hâm mộ sẽ không ngồi yên và nhìn CLB tiếp tục suy thoái”.

VIỆT TÙNG