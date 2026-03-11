Bradley Barcola: “PSG không tìm cách trả thù Chelsea”

HLV Luis Enrique (PSG, bên phải) tham gia cuộc xô xát với Chelsea

The Blues đã đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết Club World Cup mùa hè vừa qua, với Cole Palmer lập cú đúp trước khi kiến ​​tạo cho Joao Pedro trong hiệp một. Joao Neves nhận thẻ đỏ vào cuối trận vì giật tóc Marc Cucurella, trong khi một cuộc ẩu đả cũng nổ ra sau khi trận đấu kết thúc, sau một cuộc tranh cãi giữa HLV Luis Enrique của PSG và tiền đạo Joao Pedro của Chelsea.

Phong độ ấn tượng của PSG vào cuối mùa giải 2024-2025 đã giúp họ nâng cao chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử, và họ đã vượt qua Monaco ở vòng play-off để giữ vững hy vọng bảo vệ danh hiệu. Barcola tin rằng PSG đã nỗ lực để tiến xa hơn nữa ở giải đấu này, mặc dù anh dự đoán Chelsea sẽ là một thử thách khó khăn.

“Chúng tôi không tìm cách trả thù vì đây là một giai đoạn khác và một giải đấu khác, nhưng chúng tôi thực sự muốn thắng cả hai trận đấu này,” cầu thủ 23 tuổi nói. “Chúng tôi biết Chelsea là một đội bóng rất mạnh và chơi tốt, và chúng tôi biết trận đấu sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi khao khát chiến thắng, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng PSG luôn có khả năng vượt qua giới hạn, như chúng tôi đã thể hiện nhiều lần. Tất cả chúng tôi đều thích những trận đấu như thế này, và PSG đã nỗ lực hết sức để được chơi những trận đấu như vậy, vì vậy chúng tôi đang cống hiến 100% để sẵn sàng”.

PSG và Chelsea lần cuối gặp nhau ở vòng 16 đội Champions League mùa giải 2015-16, với việc đội bóng Pháp thắng cả hai lượt trận với tỷ số 2-1. Đội bóng của Luis Enrique đang dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League mùa này về tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình (69,7%), số pha tấn công phối hợp mỗi trận (7,3) và tỷ lệ chuyền bóng thành công dưới áp lực cao (85,7%).

HLV người Tây Ban Nha hy vọng sẽ chứng kiến ​​một màn trình diễn ấn tượng từ đội bóng của mình tại sân Parc des Princes vào thứ Tư. "Chúng tôi đang chuẩn bị theo cách thông thường, và chúng tôi rất quyết tâm vì được thi đấu ở giải đấu cấp CLB tốt nhất thế giới. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi, và được thi đấu tại Parc des Princes luôn là điều đặc biệt. Sự ủng hộ của người hâm mộ là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. PSG rất vui khi được trải nghiệm những khoảnh khắc này cùng các fan, và chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để giành chiến thắng cho họ".

HOÀNG HÀ