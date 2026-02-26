Atalanta ăn mừng “đêm không thể nào quên”

Atalanta đã tiến vào vòng 16 đội Champions League bằng một màn lội ngược dòng khó tin khi Lazar Samardzic thực hiện thành công quả phạt đền vào góc cao khung thành ở phút thứ 8 của thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 4-1 trong trận lượt về và thắng 4-3 chung cuộc trước Borussia Dortmund.

Atalanta tiến vào vòng 16 đội bằng màn lội ngược dòng khó tin trước Borussia Dortmund.

Hai thẻ đỏ, một quyết định của VAR và một quả phạt đền quyết định được thực hiện ở những giây cuối cùng của trận đấu. Tất cả những điều đó đã xảy ra trong những giây cuối cùng của trận đấu Champions League đầy kịch tính giữa Atalanta và Dortmund vào thứ Tư - và cuối cùng đã đảm bảo rằng vẫn sẽ có đại diện của Italy tại vòng 16 đội của giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Dortmund, đội á quân năm 2024, đã đến Italy với lợi thế dẫn trước 2-0 từ trận lượt đi. Chung cuộc, theo UEFA, đây là lần đầu tiên Dortmund không thể tận dụng lợi thế dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi trong một trận đấu 2 lượt tại đấu trường châu Âu - trước đó đội bóng Đức đã làm được điều này 10 lần. “Mọi người đều đã gạt chúng tôi ra khỏi cuộc chơi. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng và không bao giờ bỏ cuộc”, Davide Zappacosta, một trong những người ghi bàn cho Atalanta, xúc động chia sẻ.

Atalanta đã có khởi đầu nhanh chóng cần thiết sau khi thua 0-2 ở trận lượt đi, với bàn thắng của Gianluca Scamacca ở phút thứ 5 và Zappacosta cũng ghi bàn trước giờ nghỉ giữa hiệp. Mario Pasalic sau đó đánh đầu ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 57 để giúp đội chủ nhà dẫn trước chung cuộc 3-2. Karim Adeyemi vào sân từ băng ghế dự bị giúp Dortmund gỡ hòa 3-3, nhưng kịch tính vẫn tiếp diễn ở những phút cuối.

Atalanta đảm bảo rằng vẫn sẽ có đại diện của Italy tại vòng 16 đội Champions League.

Trận đấu tưởng chừng phải bước vào hiệp phụ thì một sai lầm của thủ môn Gregor Kobel của Dortmund đã tạo điều kiện cho Atalanta thực hiện pha tấn công cuối cùng. Một quả tạt vào khu vực cấm địa sắp đến chân Nikola Krstovic để anh dễ dàng đánh đầu vào lưới trống thì hậu vệ Remy Bensabaini của Dortmund đã phạm lỗi và đá trúng đầu cầu thủ dự bị của Atalanta, khiến anh chảy máu. Ban đầu trọng tài cho Atalanta hưởng quả phạt góc nhưng sau khi kiểm tra VAR, một quả phạt đền đã được trao. Cầu thủ dự bị Nico Schlotterbeck của Dortmund, người không được sử dụng trong trận đấu, đã nhận thẻ đỏ trên băng ghế dự bị vì phản đối, Bensabaini nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi của mình, và Samardzic đã thực hiện thành công quả phạt đền, tạo nên những cảnh ăn mừng cuồng nhiệt trong sân vận động ở Bergamo.

Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu trước khi Dortmund kịp bắt đầu lại. Atalanta trở lại vòng 16 đội lần đầu tiên kể từ mùa giải 2020-21 và sẽ đối đầu với Arsenal hoặc Bayern Munich. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào thứ Sáu. “Đây là một đêm không thể nào quên!”, HLV Raffaele Palladino của Atalanta nói. “Một giấc mơ đã trở thành hiện thực”.

Kỷ lục của Italy về việc có ít nhất một đội bóng lọt vào vòng 16 đội kể từ khi vòng đấu này được tái giới thiệu tại Champions League mùa giải 2003-2004 đã bị đe dọa sau khi nhà vô địch Serie A, Napoli thậm chí không lọt vào vòng play-off do chỉ xếp thứ 30 trong số 36 đội tham dự vòng bảng, và Inter Milan bị loại bởi đội bóng nhỏ bé Bodø/Glimt của Na Uy ở vòng play-off hôm thứ Ba. Vào thứ Tư, Juventus đã không thể hoàn thành màn ngược dòng lịch sử khi thua Galatasaray chung cuộc 5-7 sau hiệp phụ.

PHI SƠN