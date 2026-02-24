Benfica không có Mourinho và Prestianni trong trận tái đấu Real Madrid

Real Madrid và Benfica sẽ gặp nhau tại sân vận động Santiago Bernabeu trong trận lượt về play-off Champions League vào thứ Tư, nhưng UEFA đã cấm Gianluca Prestianni tham gia trận đấu sau những cáo buộc anh ta có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Vinicius Junior trong trận lượt đi vào tuần trước.

UEFA cấm Gianluca Prestianni (trái) sau cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Vinicius Junior.

Real Madrid đã thắng 1-0 tại Lisbon nhờ pha lập công duy nhất của Vinicius trong hiệp 2. Nhưng khi tiền đạo người Brazil ăn mừng bên cột cờ góc của Benfica và làm phật lòng người hâm mộ cùng các cầu thủ địa phương, rắc rối nổ ra khiến trận đấu đã bị tạm dừng gần 10 phút. Prestianni đã đối đầu với Vinicius, người cáo buộc cầu thủ trẻ người Argentina gọi anh là “con khỉ”. Trong khi Prestianni phủ nhận việc xúc phạm Vinicius bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Quy trình chống phân biệt chủng tộc đã được kích hoạt nhưng không có hành động nào tiếp theo được thực hiện trong trận đấu vì không có bằng chứng chống lại Prestianni, người đã che miệng bằng áo khi nói chuyện với Vinicius. Nhưng UEFA cho biết án treo giò một trận đối với Prestianni đến từ Cơ quan kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của họ có liên quan đến hành vi phân biệt đối xử. “Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ phán quyết nào mà các cơ quan kỷ luật của UEFA có thể đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra đang diễn ra”, UEFA cho biết trong một tuyên bố.

Benfica cho biết trong một tuyên bố rằng họ rất tiếc vì Prestianni bị đình chỉ trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Họ cho biết sẽ kháng cáo án treo giò của UEFA. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết Prestianni dự kiến vẫn ​​sẽ đến Madrid cùng đội.

Prestianni không thi đấu trong trận Benfica thắng AVS 3-0 hôm thứ Bảy tại Giải vô địch Bồ Đào Nha do bị treo giò vì thẻ vàng. Vinicius đã ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid trong trận thua 2-1 trước Osasuna hôm thứ Bảy tại La Liga.

HLV Jose Mourinho cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu của Benfica vào thứ Tư.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu của Benfica vào thứ Tư, ông bị đuổi khỏi sân vào cuối trận lượt đi vì phản đối trọng tài. Cựu HLV của Real Madrid đã chỉ trích Vinicius vì ăn mừng bàn thắng bên cạnh lá cờ của Benfica. Mourinho sẽ không tham dự buổi họp báo trước trận đấu vào thứ Ba, và trợ lý của ông sẽ thay thế.

Mourinho cho biết hôm thứ Bảy rằng đó là một “tuần khó khăn” đối với tất cả mọi người ở Benfica. Ông từ chối bình luận khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về những lời chỉ trích Vinicius hay không.

THANH TUẤN