PSG và Monaco tìm ra đối thủ tiềm năng ở vòng play-off Champions League

Monaco và PSG có thể chạm trán tại vòng play-off Champions League 2025/26. Ảnh: Le Monde

Cả Paris Saint-Germain và AS Monaco đều đã giành quyền vào vòng play-off Champions League 2025/26. Đội bóng thủ đô Paris chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Newcastle United, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng phân hạng chung cuộc. Điều này có nghĩa là đội đương kim vô địch Champions League sẽ đá trận play-off hai lượt trận vào tháng tới với một trong hai đội xếp thứ 21 hoặc 22, đó là AS Monaco và Qarabag.

AS Monaco đang trải qua quãng phong độ sa sút với hàng loạt ca chấn thương, và một thứ hạng nghèo nàn tại giải quốc nội Ligue 1. Nhưng họ chứ không phải Olympique Marseille, mới là đội bóng Pháp bên cạnh PSG tiến vào vòng play-off, sau trận hòa Juventus vào đêm qua. Đây là thành quả bất ngờ với đội bóng Công quốc bởi vì kể từ đầu năm 2026, Monaco chưa giành bất cứ chiến thắng nào tại Ligue 1 và Champions League.

Năm ngoái, PSG đã bốc thăm gặp một đội bóng thuộc Ligue 1 là Brest, trên hành trình giành chức vô địch đầu tiên của họ trong lịch sử tại Champions League. Lễ bốc thăm vòng play-off diễn ra vào thứ sáu và lịch sử có thể tái hiện cho một cuộc đấu nội bộ của nước Pháp. Với cặp đấu của Monaco và PSG. Dù cho là Qarabag hay Monaco thì cửa thắng vẫn là rõ rệt với PSG để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Nếu PSG bốc thăm gặp Qarabag, Monaco chắc chắn sẽ đối đầu với Newcastle United đang đứng thứ 12. Và đội chiến thắng ở hai trận play-off này sẽ chạm trán với hai câu lạc bộ lớn của châu Âu là Barcelona và Chelsea ở vòng 16 đội.

QUANG ANH