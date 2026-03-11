Quả phạt đền muộn của Yamal giúp Barcelona cầm hòa Newcastle

Lamine Yamal đã sút thành công quả phạt đền ở phút 90+6, ngăn chủ nhà Newcastle giành chiến thắng quý giá và giúp Barcelona giành được trận hòa 1-1 để bước vào trận lượt về tuần sau với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé vào tứ kết Champions League.

Lamine Yamal sút thắng quả phạt đền ở phút 90+6 giúp Barcelona hòa 1-1 tại Newcastle.

Harvey Barnes khai thông thế bế tắc cho Newcastle ở phút 86, nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút thứ 6 của thời gian bù giờ, sau khi cầu thủ dự bị Dani Olmo bị hậu vệ Malick Thiaw phạm lỗi. Đây là quả phạt đền gỡ hòa muộn thứ 2 trong lịch sử Champions League, sau khi Kylian Mbappe cũng bác bỏ chiến thắng của chính Newcastle trước Paris Saint-Germain ở phút 90+8 vào năm 2023.

Trận hòa 1-1 là quá khắc nghiệt đối với “Chích chòe”, đội đã chơi tốt hơn trong trận đấu và tưởng chừng đã giành được lợi thế quý giá để bước vào trận lượt về tại Nou Camp vào tối thứ Tư tuần sau. Đặc biệt khi trận đấu này có sự chứng kiến ​​của Tino Asprilla, người đã lập hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Barcelona ở cùng giải đấu năm 1997, một trong những đêm đáng nhớ nhất trong lịch sử CLB vùng Tyneside. “Thật khó khăn. Khi ghi bàn, đó là một cảm giác tuyệt vời - bạn có thể cảm nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi rất tốt”, Barnes nói sau trận. “Việc để thủng lưới muộn thực sự khó chấp nhận, nhưng tỷ số đã hòa và chúng tôi còn trận lượt về phía trước”.

Đội bóng của HLV Eddie Howe có thể đang thất vọng, nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, họ sẽ có thể tự hào về màn trình diễn khiến đội bóng từng 5 lần vô địch châu Âu cảm thấy vô cùng khó khăn. Mọi chuyện có thể đã khác đi như thế nào nếu Anthony Gordon không phải ngồi dự bị vì ốm, sự vắng mặt của anh đã khiến Howe đưa ra một quyết định lớn khi ông yêu cầu tài năng trẻ Will Osula, thay vì những bản hợp đồng đắt giá Nick Woltemade và Yoane Wissa, là người thay thế.

Harvey Barnes khai thông thế bế tắc cho Newcastle ở phút 86.

HLV Howe mô tả bàn thắng gỡ hòa là “dễ dàng” và khi được hỏi liệu ông có cảm thấy đội của mình xứng đáng nhận được nhiều hơn hay không, ông nói: “Vâng, chúng tôi xứng đáng. Một màn trình diễn thực sự tốt từ toàn đội, rất, rất tốt ở mọi khía cạnh. Tôi nghĩ chúng tôi đã hạn chế họ bằng một màn trình diễn phòng ngự thực sự tốt và tôi nghĩ chúng tôi cũng tấn công rất tốt. Mặc dù chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội trong suốt trận đấu”.

Howe cho biết ông tự tin rằng họ có thể gây khó khăn rất lớn cho đội quân của Hansi Flick khi trận lượt về diễn ra tại Camp Nou vào tuần tới. “Khi tỉnh táo lại vào ngày mai, chúng ta sẽ thấy những điểm tích cực. Trận đấu vẫn còn rất hấp dẫn, chúng tôi đã chơi rất tốt”, ông nói. “Chúng tôi đã thể hiện được phẩm chất của mình. Chúng tôi đã thi đấu rất cạnh tranh. Thử thách là chúng tôi cần duy trì phong độ ổn định hơn. Chúng tôi đã cho thấy rằng có thể chơi tốt trước những đội bóng mạnh nhất khi đạt phong độ cao nhất”.

Barcelona, ​​đội đã thắng 2-1 tại St James' Park tại vòng bảng hồi tháng 9, đã thể hiện những khoảnh khắc xuất sắc và cuối cùng cũng có được kết quả khả quan. “Thành thật mà nói, tôi hài lòng hơn với kết quả này”, HLV Hansi Flick của Barcelona nói. “Với trái bóng, chúng tôi đã không chơi tốt. Chúng tôi để mất bóng quá nhiều, mắc những sai lầm dễ dàng. Đây là điều Newcastle muốn. Khi họ có bóng, khả năng chuyển đổi rất tốt, năng động, các cầu thủ thực sự nhanh nhẹn. Trận đấu không dễ dàng, nhưng tôi đánh giá cao sự đoàn kết trong phòng ngự của chúng tôi. Màn trình diễn phòng ngự hôm nay thực sự rất tốt”.

LINH SƠN