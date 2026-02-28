Arsenal, Bayern và Barcelona là ứng viên vô địch sáng giá trên thị trường cá cược

Sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, các nhà cái đã đưa ra dự đoán về những ứng cử viên sáng giá nhất cho vinh quang châu Âu. Arsenal, đang theo đuổi kỷ lục giành nhiều danh hiệu, vẫn là "đội bóng khó đánh bại".

Arsenal (Viktor Geokeres), Bayern Munich (Harry Kane) và Barcelona (Lamine Yamal) là những ứng viên sáng giá nhất

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League hôm thứ Sáu đã tạo ra một làn sóng sôi động trên thị trường cá cược khi cuộc đua giành vương miện mùa giải 2025-26 bước vào vòng loại trực tiếp. Với con đường đến trận chung kết đã được vạch ra, người hâm mộ và các chuyên gia đang đánh giá xem những đội bóng mạnh nào sẽ phải đối mặt với một hành trình gian khổ đến trận chung kết vào ngày 30-5 tại sân vận động Puskas Arena ở Budapest.

Phía bên trái của nhánh đấu là nơi quy tụ những gã khổng lồ, với sáu cựu vô địch: PSG, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Manchester City và Bayern Munich. Họ được bổ sung bởi hai đội bóng đầy nhiệt huyết nhưng tiềm lực yếu hơn là Galatasaray và Atalanta, cả hai đều rất muốn lật đổ trật tự đã được thiết lập và làm nên lịch sử.

Ngược lại hoàn toàn, nhánh đấu bên phải dường như rộng mở. FC Barcelona đứng một mình với tư cách là đội duy nhất từng vô địch trước đó trong một nhánh gồm bảy đội đang tranh giành chiến thắng chưa từng có tiền lệ. Newcastle, Atletico Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Sporting, Bayer Leverkusen và Arsenal đều cảm nhận được cơ hội vàng để giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Phản ánh những diễn biến này, các nhà cái đã điều chỉnh tỷ lệ cược, tính đến cả độ khó của nhánh đấu và phong độ chói sáng mà các đội dẫn đầu đã thể hiện trong giai đoạn đầu của giải đấu.

Theo nhà cái Bet365, Arsenal vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất. Hiện đang dẫn đầu Premier League và vẫn đang cạnh tranh trên mọi mặt trận—bao gồm cả Cúp Liên đoàn, Cúp FA và Champions League—tỷ lệ cược của Pháo thủ là đặt 1 ăn 3.50. Điều này giúp họ vượt trội so với Bayern Munich (6.50) và FC Barcelona (7.50). Thành tích toàn thắng 100% của đội bóng London tại giải đấu cho đến nay càng củng cố vị thế của họ như đội bóng đáng xem nhất.

Tại Stake, đội bóng sân Emirates cũng được đặt cược với tỷ lệ đặt 1 ăn 3.50 để giành chức vô địch đầu tiên của họ. Trong khi đó, Manchester City là ứng viên trong tốp 4 với giá đặt 1 ăn 9, ngay trước Real Madrid có giá đặt 1 ăn 11, khi hai đội chuẩn bị tái đấu trận đấu được lặp lại nhiều nhất trong lịch sử châu Âu gần đây.

Cuối cùng, Betano liệt kê PSG là ứng cử viên nặng ký với tỷ lệ cược đặt 1 ăn 10. Mặc dù nằm trong nhánh đấu khó khăn hơn, nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao. Liverpool theo sau ở với giá đặt 1 ăn 11, trong khi Atletico Madrid (18), Chelsea, Newcastle và Tottenham (đều có giá đến 25) là những ứng cử viên hàng đầu. Đối với những người tìm kiếm một kèo cược ít khả năng thắng, Sporting, Bayer Leverkusen và Bodo có tỷ lệ 50, trong khi Atalanta và Galatasaray là những đội bóng ngoài cuộc với tỷ lệ trên 100, có khả năng mang lại khoản tiền thắng cược đáng kể nếu họ tạo ra bất ngờ lớn.

HOÀNG HÀ