Siêu máy tính dự đoán lượt về vòng play-off

Tám cặp đấu play-off đều mang những câu chuyện riêng, từ lợi thế gần như tuyệt đối cho đến những thế trận cân bằng không thể lường trước. Lượt đi đã chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc, những cú sốc khó tin và cả những tranh cãi. Giờ đây, tất cả sẽ được giải đáp tại lượt về diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 2.

Ngày 24-2 (Giờ châu Âu)

Atletico Madrid vs Club Brugge (Hòa 3-3 sau lượt đi)

Đây là cặp đấu duy nhất có tỷ số hòa sau lượt đi, hứa hẹn một màn rượt đuổi nghẹt thở tại thánh địa Wanda Metropolitano. Trận đấu tại Bỉ tuần trước là một bộ phim kinh điển đúng nghĩa: A.Madrid dẫn trước 2-0 ngay hiệp một, sau đó bị Club Brugge gỡ hòa 2-2. Tưởng chừng bàn thắng ở phút 79 của Joel Ordóñez (phản lưới) sẽ mang về lợi thế cho đại diện Tây Ban Nha, nhưng Christos Tzolis với bàn gỡ 3-3 ở phút 89 đã thắp sáng hy vọng cho đội chủ nhà.

Siêu máy tính Opta đánh giá cao cơ hội của Atlético với 74,8% khả năng đi tiếp. Lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm châu Âu dày dặn của thầy trò Diego Simeone là những điểm tựa vững chắc. Tuy nhiên, Club Brugge dưới thời HLV Ivan Leko đang cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác: họ chỉ thua đúng 1 trong 8 trận gần nhất tại Champions League (thắng 3, hòa 4), và trận thua duy nhất đó là trước đội số một vòng bảng Arsenal. Liệu họ có thể làm nên chuyện trước một Atlético luôn chơi thứ bóng đá máu lửa?

Leverkusen vs Olympiakos (2-0 sau lượt đi)

Patrik Schick đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp chỉ trong vòng 3 phút tại Hy Lạp, đặt một chân của Leverkusen vào vòng 1/8. Với lợi thế dẫn hai bàn cùng lịch sử đối đầu ủng hộ, đại diện Bundesliga đang có 93,1% cơ hội hoàn thành nhiệm vụ tại BayArena.

Con số thống kê càng khiến Olympiakos thêm phần chán nản: trong lịch sử Cúp C1/Champions League, đã có 191 trường hợp đội bóng thua từ 2 bàn trở lên trên sân nhà ở lượt đi. Chỉ vỏn vẹn 2 đội (Manchester United mùa 2018-19 trước PSG và Ajax mùa 1968-69 trước Benfica) làm nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ. Leverkusen đã vượt qua 20/22 vòng đấu loại trực tiếp châu Âu khi thắng lượt đi, và có lẽ con số 21/23 là điều khó tránh khỏi.

Newcastle United vs Qarabag (6-1 sau lượt đi)

Anthony Gordon đã đi vào lịch sử Champions League với 4 bàn thắng ngay trong hiệp một trên đất Azerbaijan, giúp Newcastle có chiến thắng hủy diệt 6-1. Chưa từng có đội bóng nào trong lịch sử các cúp châu Âu thua 5 bàn ở lượt đi mà có thể lật ngược thế cờ. Đây sẽ là lần thứ 301 điều này xảy ra, và Newcastle gần như chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng 1/8. Siêu máy tính Opta đưa ra tỷ lệ đi tiếp 99,8% cho "Chích chòe", và họ cũng được dự đoán sẽ thắng trận lượt về trên sân nhà St. James' Park với 77,7%.

Inter vs Bodø/Glimt (1-3 sau lượt đi)

Có lẽ đây là cặp đấu khó lường nhất. Bodø/Glimt, đội bóng Na Uy đang trong kỳ nghỉ đông, tiếp tục chứng minh danh tiếng "sát thủ người khổng lồ" của mình. Sau khi đánh bại Man City và A. Madrid đầu năm 2026, họ đã thêm Inter Milan vào bộ sưu tập chiến tích với thắng lợi 3-1.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà của Inter là không thể xem thường. Siêu máy tính dự đoán Inter sẽ thắng trận lượt về với tỷ lệ 71,7%, nhưng chiến thắng đó có thể là chưa đủ. Kết quả tổng thể cho thấy Bodø/Glimt vẫn là đội nhỉnh hơn với 59,8% cơ hội đi tiếp.

Ngày 25-2

Atalanta vs Borussia Dortmund (0-2 sau lượt đi)

Atalanta đang đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi. Thất bại 0-2 trên đất Đức khiến họ rơi vào thế khó, đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Atalanta tại Champions League, và họ chưa bao giờ thua 4 trận liên tiếp ở các cúp châu Âu. Nhưng lịch sử đang chống lại họ: đội bóng Italy đã bị loại trong cả 4 lần gần nhất thua lượt đi. Cơ hội lội ngược dòng của Atalanta chỉ là 16,3% theo Opta.

Paris Saint-Germain vs Monaco (3-2 sau lượt đi)

Trận cầu nội bộ nước Pháp đã diễn ra vô cùng kịch tính ở lượt đi. Folarin Balogun đưa Monaco dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút. Nhưng nhà ĐKVĐ châu Âu PSG đã cho thấy bản lĩnh khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ngay tại sân đối thủ.

Tin xấu cho Monaco: trong lịch sử tham dự cúp châu Âu, mỗi khi họ thua lượt đi trên sân nhà, họ đều bị loại (7 lần). Siêu máy tính Opta chỉ cho Monaco vỏn vẹn 8,8% cơ hội đi tiếp.

Juventus vs Galatasaray (2-5 sau lượt đi)

Đây có thể là cặp đấu đáng xem nhất lượt về. Galatasaray đã tạo nên cơn địa chấn thực sự khi hủy diệt Juventus 5-2 ở lượt đi. Lịch sử chỉ ra rằng các đội thua 3 bàn ở lượt đi có rất ít cơ hội: mới chỉ 4/49 lần làm nên điều thần kỳ. Tuy nhiên, máy tính Opta cho Juventus cơ hội 14,6% để đi tiếp. Con số này không quá thấp đối với đẳng cấp của một đội bóng giàu truyền thống như Juventus.

Real Madrid vs Benfica (1-0 sau lượt đi)

Đây là lần thứ ba hai đội gặp nhau mùa này, sau những câu chuyện đầy kịch tính. Real Madrid có lợi thế nhỏ với bàn thắng duy nhất tại Lisbon, nhưng Benfica đã chứng minh họ không hề e ngại "Kền kền trắng" khi từng thắng 4-2 ở lượt cuối vòng bảng.

Real có lợi thế sân nhà Bernabéu và siêu sao Kylian Mbappé, người đã ghi 13 bàn chỉ sau 8 trận Champions League mùa này và đang truy đuổi kỷ lục 17 bàn của Ronaldo. HLV Mourinho của Benfica bị treo quyền chỉ đạo sau hai thẻ vàng ở lượt đi. Siêu máy tính cho Benfica chỉ 13,4% cơ hội đi tiếp, nhưng với những gì đã xảy ra ở lượt cuối vòng bảng, không ai dám chắc điều gì.

LONG KHANG