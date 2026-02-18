Rui Costa xác nhận Jose Mourinho sẽ tiếp tục dẫn dắt Benfica mùa giải tới

Chủ tịch CLB Benfica, Rui Costa, đã có những phát biểu ngắn gọn với lại báo chí Tây Ban Nha hôm thứ Ba, ngay trước thền trận đấu với lại Real Madrid ở lượt đi vòng play-off Champions League, và khẳng định Jose Mourinho sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Bồ Đào Nha trong mùa giải tới.

Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Real

Chỉ vài giờ trước khi tiếp đón Real Madrid, Chủ tịch của Benfica, Cựu danh thủ Rui Costa đã có trả lời nhanh gọn 2 câu hỏi đến từ tờ báo Chiringuito (của Tây Ban Nha), và cuối cùng xác nhận rằng: Mourinho sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng đang chơi tại giải Primeira Liga trong mùa giải 2026-2027 vào năm sau...

“Vâng, ông ấy sẽ ở lại”, Rui Costa trả lời rất quyết đoán khi được hỏi liệu rằng Mourinho có ở lại “vào năm sau” hay là không, giữa lúc các tin đồn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang liên hệ để đưa “Người không còn đặc biệt” quay trở về sân Santiago Bernabeu, thông tin vốn đang tạo ra dư luận trái chiều.

Mourinho vừa phải nhận thẻ đỏ trong trận Benfica để thua Real với tỷ số là 0-1 (Vinicius Junior ghi được bàn thắng duy nhất trước khi phải lên tiếng cáo buộc Gianluca Prestianni của Benfica đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào anh ngay sau màn ăn mừng bàn thắng đã bị đánh giá là “quá khiêu khích”).

Mourinho cũng chỉ trích ngôi sao của Real ngay sau đó, rằng Vinicius ăn mừng như thể là Pele, khi trả lời Movistar: “Vinícius nói một đằng, Prestianni lại nói một nẻo. Tôi không muốn nói tôi hoàn toàn ủng hộ Prestianni, nhưng tôi cũng không thể nói những gì Vinícius nói với tôi là sự thật. Tôi không thể, tôi không biết”.

“Tất cả những gì tôi biết là cho đến trước khi ghi bàn, đó là một trận đấu tuyệt vời. Benfica khởi đầu rất tốt, và Real Madrid cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, Vinícius ghi 1 bàn thắng mà chỉ có cậu ấy hoặc Kylian. Mbappé mới có thể ghi được”.

“Sau đó, cậu ấy đáng lẽ ra phải được các đồng đội khiêng trên vai, chứ không phải làm trò hề trước 60.000 người trên SVĐ này. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói”, HLV lão làng người Bồ Đào Nha chỉ trích màn ăn mừng “ngứa mắt” của Vinicius.

“Chuyện này đã xảy ra ở bao nhiêu SVĐ rồi? Bao nhiêu sân vậy???”, Mourinho thắc mắc rất là hợp lý, “Cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng, tôi rất yêu mến cậu ấy. Nhưng khi ghi được 1 bàn thắng như thế... cậu ấy phải dựa vào các đồng đội của mình. Nhìn chung thì, trận đấu đã kết thúc ở đó!”.

“Có điều gì đó không ổn ở đây”, Mourinho có nói thêm trong cuộc họp báo sau trận đấu này, “Vinicius đã ghi một bàn thắng quá tuyệt vời. Tại sao cậu ấy lại không ăn mừng như Eusebio, Pelé, hay Di Stéfano?”.

“Tôi bị truất quyền thi đấu - vì nói một điều rất là hiển nhiên”, Mourinho giải thích về tình huống ông bị nhận thẻ đỏ, “Trọng tài sở hữu một tờ giấy ghi rằng, Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras, và Dean Huijsen không thể nhận thẻ vàng”.

“Ông ấy không muốn phạt thẻ vàng cho Carreras hay Tchouaméni. Tôi đã nói với trọng tài, vì tôi đã có 1.400 trận ngồi trên băng ghế huấn luyện, và ông ấy biết rất rõ ai được phép nhận thẻ vàng và ai thì không. Chúng tôi đều biết mọi chuyện diễn ra như thế nào”, Mourinho tiết lộ gây sốc.

Như vậy, Mourinho sẽ bị tước quyền chỉ đạo ở trong trận lượt về tại Bernabeu. Và thế cục này Mourinho khó lòng còn được liên hệ quay về Real Madrid nữa...

Đ.Hg.