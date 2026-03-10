Giám đốc điều hành World Cup cho biết giải đấu “quá lớn” để bị hoãn lại

Giám đốc điều hành World Cup của FIFA ông Heimo Schirgi.

Phát biểu hôm thứ Hai tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế cho giải đấu lân đầu tiên mở rộng lên 48 đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ ngày 11-6 tại Mỹ, Mexico và Canada, Heimo Schirgi cho biết FIFA tiếp tục theo dõi sát sao cuộc chiến Iran và hậu quả của nó: “Nếu tôi có một quả cầu pha lê, tôi có thể nói cho các bạn biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng tình hình đang diễn biến. Nó đang thay đổi từng ngày và chúng tôi đang theo dõi sát sao. Chúng tôi đang làm việc cùng với tất cả các đối tác liên bang và cả các đối tác quốc tế của chúng tôi để đánh giá tình hình, và về cơ bản chúng tôi xem xét từng ngày và đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ có một giải pháp. Và World Cup rõ ràng sẽ tiếp tục, phải không? World Cup quá lớn và chúng tôi hy vọng rằng tất cả những đội đã đủ điều kiện đều có thể tham gia”.

World Cup 2026 dự kiến ​​sẽ diễn ra tại 11 địa điểm ở Mỹ, 3 địa điểm ở Mexico và 2 địa điểm ở Canada. Mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với 4 quốc gia đủ điều kiện tham dự - Iran, Bờ Biển Ngà, Haiti và Senegal - nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ đối với các cầu thủ, quan chức đội bóng và người thân trực hệ. Schirgi cho biết FIFA đang liên lạc thường xuyên với Liên đoàn bóng đá Iran để cập nhật thông tin, nhưng ông không tiết lộ chi tiết về các cuộc trò chuyện đó.

Các quan chức FIFA đã có mặt tại Dallas để công bố kế hoạch cho lễ hội người hâm mộ của thành phố, sẽ diễn ra trong 34 ngày trong suốt World Cup, và để xem việc xây dựng Trung tâm phát sóng tại trung tâm hội nghị ở trung tâm thành phố - cách sân vận động AT&T, nơi sẽ diễn ra 9 trận đấu, khoảng 32 km. “Với tình hình thế giới hiện nay, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tập hợp mọi người lại với nhau”, Schirgi nói. “Đối với những người chưa từng trải nghiệm World Cup, sự kiện này rất đặc biệt vì nó thực sự mang tính toàn cầu. Nó gắn kết mọi người lại với nhau. Chúng ta đã chứng kiến ​​điều đó ở Qatar, ở Nga, ở khắp mọi nơi. Mọi người đều kinh ngạc trước tính quốc tế của toàn bộ sự kiện này”.

LINH SƠN