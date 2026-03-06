Flamengo sa thải HLV sau 4 danh hiệu và chiến thắng 8-0

Trong tương lai, chắc chắn nó sẽ trở thành một câu hỏi kinh điển trong các chương trình đố vui về bóng đá: "Vị HLV nào đã giành bốn danh hiệu trong năm trước, vừa giúp đội nhà thắng 8-0 ở bán kết, nhưng lại bị sa thải ngay sau đó?" Đáp án chính là Filipe Luís, cựu hậu vệ trái của Atletico Madrid, Chelsea và đội tuyển Brazil.

Sự nghiệp huấn luyện đầu tiên đầy hứa hẹn của ông tại CLB khổng lồ Flamengo đã kết thúc một cách đột ngột vào tối thứ Hai tuần này. Tại thánh địa Maracana, các học trò của Filipe Luís vừa hoàn tất chiến thắng hủy diệt Madureira với tổng tỷ số 11-0 sau hai lượt trận bán kết giải Vô địch bang Rio. Nhưng sau đó, chỉ với một cuộc nói chuyện chớp nhoáng khoảng 30 giây trong phòng thay đồ, ông nhận được thông báo bị chấm dứt hợp đồng.

Flamengo, hơn ai hết, có lẽ sẽ phải hối tiếc về diễn biến kỳ lạ này. Bởi Filipe Luís đang nổi lên như một trong những nhà cầm quân trẻ triển vọng nhất hiện nay. Kỷ luật, nghiêm túc, thông minh và luôn được dự đoán sẽ thành công trên băng ghế chỉ đạo, ông đã biến quá trình chuyển đổi từ cầu thủ sang HLV trở nên liền mạch đến kinh ngạc tại Flamengo.

Sau 15 năm chinh chiến ở châu Âu, ông khép lại sự nghiệp cầu thủ bằng bốn năm rực rỡ trong màu áo Flamengo, giải nghệ cuối 2023 và lập tức nhận lời dẫn dắt đội trẻ. Năm 2024 chứng kiến sự thăng tiến thần tốc của ông: từ U17 lên U20, và cuối tháng 9, ông được đôn lên nắm đội một sau khi HLV Tite bị sa thải.

Filipe Luís đã nhanh chóng chứng minh năng lực. Ông giành Copa do Brasil ngay sau đó, rồi thêm chức vô địch bang Rio đầu năm 2025. Dù thất bại trước Bayern tại FIFA Club World Cup là một bước lùi, nhưng cuối năm ngoái, những danh hiệu lớn thực sự đã đến: Chức vô địch Copa Libertadores và ngay sau đó là ngôi vương giải VĐQG Brazil (Brasileirão). Đỉnh cao là trận chung kết FIFA Intercontinental Cup, nơi Flamengo của ông đã đưa nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain vào loạt sút luân lưu cân não.

Chính từ đây, mớ bòng bong bắt đầu.

Thứ nhất, thành công vang dội khiến mọi chuyện phải thương lượng lại. Bản hợp đồng ban đầu của Filipe Luís chỉ như một giải pháp tạm thời, giá rẻ. Giờ đây, vị thế của ông đã khác, và bản hợp đồng mới phải tương xứng. Cuộc đàm phán kéo dài và căng thẳng, tạo ra những rạn nứt ngầm giữa ông và ban lãnh đạo. Thậm chí, Chủ tịch Luiz Eduardo Baptista sau này còn tiết lộ một lý do khiến Filipe bị sa thải là vì ông đã liên hệ với Chelsea về chiếc ghế HLV trưởng của họ. Phía Flamengo bắt đầu tính đến phương án thay thế, nổi bật là HLV Leo Jardim. Mãi đến ngày 29-12, Filipe Luís mới chính thức gia hạn đến 2027, nhưng bầu không khí đã không còn như xưa.

Thứ hai, lịch thi đấu dày đặc như một cơn ác mộng. Các cầu thủ Flamengo phải cày ải liên tục ở đỉnh cao cho đến giữa tháng 12. Chỉ hơn một tháng sau, mùa giải mới đã khởi tranh từ giữa tháng 1, với giải VĐQG bắt đầu sớm hơn thường lệ cuối tháng đó. Hầu như không có kỳ nghỉ hay thời gian chuẩn bị, các học trò của Filipe Luís bị ném thẳng vào vòng xoáy các trận đấu dưới cái nóng gay gắt mùa hè Brazil. Lối chơi của ông dựa trên việc pressing tầm cao và giành lại bóng ngay khi mất, đòi hỏi thể lực sung mãn. Nhưng điều kiện thể chất không cho phép, khiến hàng thủ lộ ra nhiều khoảng trống và đội bóng có khởi đầu tệ nhất trong 10 năm qua tại Brasileirão với chỉ 4 điểm sau 3 trận.

Thứ ba, áp lực thành công luôn thường trực. Sự ngạo nghễ, hào hoa nằm trong DNA của Flamengo, họ tự xem mình như một Real Madrid của bóng đá Brazil. Việc chiêu mộ tiền vệ Lucas Paqueta từ West Ham với giá gần 50 triệu USD - kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Brazil - là minh chứng rõ nét cho tham vọng ấy. Nhưng chính Paqueta cũng thừa nhận, anh cần Flamengo hơn là Flamengo cần anh.

Vị trí sở trường của anh - tiền vệ tấn công - đã thuộc về ngôi sao người Uruguay Giorgian De Arrascaeta, cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm ngoái. Sự xuất hiện của Paquetá vừa là món quà, vừa là gánh nặng cho Filipe Luís, đặt ra bài toán khó về cách sắp xếp đội hình. Thứ đội bóng thực sự cần là một tiền đạo cơ động, tốc độ, có thể kéo giãn hàng thủ, chứ không phải một mẫu cầu thủ khác ưa thích bóng trong chân.

Và rồi, những thất bại ở các "siêu cúp" đã châm ngòi cho khủng hoảng. Đầu tháng 2, họ thua Corinthians tại Siêu cúp quốc gia. Cuối tháng 2, họ thất bại trước Lanus (Argentina) ở Siêu cúp Nam Mỹ sau hai lượt trận. Paqueta, món hàng đắt giá nhất lịch sử, phải ngồi dự bị hơn 60 phút. Sự phẫn nộ của người hâm mộ bùng nổ trên mạng xã hội, mọi chỉ trích đổ dồn về phía Filipe Luís.

Cuộc khủng hoảng nhỏ này lẽ ra có thể bị lãng quên nếu Flamengo đánh bại Fluminense trong trận chung kết lượt về giải bang Rio vào Chủ nhật này để lên ngôi. Nhưng chính vì điều đó, ban lãnh đạo Flamengo tin rằng họ phải hành động ngay lập tức. Họ không thể để Filipe Luís có cơ hội củng cố vị thế của mình bằng một danh hiệu và vòng ăn mừng. Chiến thắng 8-0 trước Madureira trở nên vô nghĩa. Ngay cả khi tỷ số là 20-0, có lẽ kết cục dành cho ông cũng không thay đổi.

LONG KHANG