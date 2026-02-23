Thể thao TPHCM mở cánh cửa đến tương lai

TPHCM đang trở lại mạnh mẽ trong hành trình phát triển thể thao, không chỉ bằng phong trào và thành tích, mà còn bằng tầm nhìn dài hạn của một đô thị lớn và hiện đại.

Hạ tầng mở đường phát triển

Từ hạ tầng đến kinh tế thể thao, từ không gian vận động đến sức sống của thành phố trẻ, thể thao đang được nhìn nhận là nguồn lực phát triển mới trong năm 2026. Cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ của thành phố trong quy hoạch khu Đông, một “bản đồ thể thao” mới đang được định hình.

“Hồi sinh” Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc 186ha qua lễ khởi công, động thổ vào trung tuần tháng 1-2026 là sự kiện được xem là “đánh thức” một trong những trung tâm thể thao đô thị hàng đầu cả nước. Rạch Chiếc từng là giấc mơ lớn của thể thao TPHCM. Với trung tâm là sân vận động có sức chứa 50.000-70.000 chỗ ngồi, Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc không chỉ là điểm đến cho các sự kiện quốc tế hàng đầu như Asiad, SEA Games mà còn là hạt nhân liên kết, công trình lõi cho trục phát triển thể thao TPHCM sau hợp nhất.

Phối cảnh Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Theo định hướng mới, khu vực này có thể tích hợp các hạ tầng thể thao quốc gia, trung tâm đào tạo vận động viên trẻ, các công trình thương mại - dịch vụ liên kết với hệ thống metro và đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Nếu được triển khai đúng tầm, Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc có thể trở thành “Kallang của Việt Nam”, tương tự cách Singapore biến thể thao thành hạ tầng kinh tế và thương hiệu quốc gia.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc có thể xem như một công trình mang tính biểu tượng của thể thao TPHCM. Giới hâm mộ thể thao thành phố kỳ vọng, sau Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Trung tâm huấn luyện vận động viên đỉnh cao, những học viện chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới… sẽ được hình thành; bên cạnh các công trình mang tính lịch sử như sân Thống Nhất, Phú Thọ, Gò Đậu… đang được khoác “áo” mới.

Điểm đến của tương lai thể thao đô thị

Đã 20 năm, TPHCM mới đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, sự kiện được kỳ vọng mang tính bản lề cho chiến lược “một điểm đến - nhiều sự kiện” mà thể thao thành phố đang theo đuổi, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính, tạo dựng một không gian rộng lớn cho thể thao giải trí chuyên nghiệp.

Phối cảnh Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được đánh giá là cú hích giúp TPHCM rà soát, nâng cấp hạ tầng, chuẩn hóa năng lực tổ chức và vận hành. Đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là bước thử nghiệm mô hình đô thị thể thao, nơi mỗi công trình được tính toán về khả năng khai thác sau đại hội - từ vận hành thương mại đến phục vụ cộng đồng.

Quan trọng hơn, TPHCM đang định hướng huy động nguồn lực xã hội hóa cho thể thao, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách. Mô hình hợp tác công - tư (PPP) được khuyến khích để tạo ra những “trung tâm thể thao mở”, vừa phục vụ chuyên nghiệp vừa phát triển phong trào. Điều này phản ánh cách tiếp cận mới: thể thao là đầu tư, không chỉ là chi phí.

Trên thực tế, từ sau SEA Games 22-2003, TPHCM chưa đăng cai sự kiện có tính chất đa môn nào xứng tầm. Vì thế, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là cơ sở để thể thao thành phố “thử tải” đối với hạ tầng thể thao có kết nối giao thông với sự xuất hiện của metro, đường cao tốc và đường vành đai. Đây là bài kiểm tra cho khả năng đăng cai những sự kiện tầm cỡ như Asiad hay đại hội thể thao bãi biển khu vực, châu lục, những sự kiện có hàng chục ngàn thành viên cũng như du khách.

Trở lại với vị trí tiên phong

Luôn nằm trong tốp 3 đơn vị đóng góp lớn nhất cho thành tích thể thao quốc gia trên đấu trường quốc tế, nhưng điều người làm thể thao thành phố tự hào nhiều hơn cả chính là tinh thần tiên phong trong đổi mới tư duy đào tạo, huấn luyện, đầu tư, và đặc biệt là sự phát triển của thể thao chuyên nghiệp. Từ bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt, bóng rổ, cầu lông, xe đạp… đến thể thao hiện đại như dance sports, E-sports, Teqball, pickleball…, khả năng tự tạo dòng tiền và xây dựng thị trường của thể thao thành phố vẫn được xem là hình mẫu.

Năm 2026 sẽ là câu chuyện “kinh tế thể thao”, một trong những mục tiêu thuộc Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. TPHCM được kỳ vọng sẽ một lần nữa trở thành người tiên phong với lợi thế của địa phương dẫn đầu về dân số, GDP và các ưu thế rộng mở của không gian, thời gian hoạt động của các môn thể thao mang tính xu hướng.

Thể thao hiện đại không còn bó hẹp trong sân đấu, mà mở rộng sang nhiều lĩnh vực: du lịch, thương mại, công nghệ, giải trí, y học thể thao. Các sự kiện như giải marathon TPHCM, các giải futsal, E-sports và trình diễn fitness cho thấy nhu cầu vận động, khám phá, trải nghiệm của người dân ngày càng lớn. Đây chính là nền tảng hình thành thị trường thể thao đô thị - nơi doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng cùng tham gia.

Thể thao TPHCM có lợi thế đặc biệt, đó là sự trẻ trung, năng động cùng mạng lưới câu lạc bộ và trung tâm huấn luyện mạnh nhất cả nước. Nhiều vận động viên xuất thân từ thành phố đang là trụ cột của các đội tuyển quốc gia ở các môn Olympic. Từ nền tảng ấy, TPHCM hội đủ điều kiện để hướng đến vai trò đầu tàu của kinh tế thể thao Việt Nam, nơi các sự kiện thể thao có thể mang lại giá trị thực cho du lịch, dịch vụ và thương mại.

Khi “cánh cửa tương lai” mở ra trong năm 2026, thể thao TPHCM sẽ không chỉ góp phần vào thành tích quốc gia, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình kiến tạo một thành phố sống khỏe, sáng tạo và bền vững.

YẾN PHƯƠNG