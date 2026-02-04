Điều lệ môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ kiểm tra chặt chuyển nhượng VĐV

Điều lệ môn bóng chuyền của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành để ban hành sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026.

Thể thao Tây Ninh từng vào chung kết bóng chuyền nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 ở Quảng Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xét về chuyên môn, chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 giữ ý nghĩa then chốt với các đội bóng chuyền năm nay. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được tổ chức có ý nghĩa tranh thứ hạng. Dẫu vậy, thành tích ở Đại hội thể thao toàn quốc mang giá trị khác biệt.

Điều lệ môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang được xây dựng. Thông tin mà SGGP có được, bộ phận chuyên môn xây dựng Điều lệ môn bóng chuyền (trong nhà) sẽ đưa vào nhiều nội dung chặt chẽ để các đơn vị đăng ký thực hiện đảm bảo sự công bằng nhất.

"Một trong những sự chú ý của Điều lệ môn bóng chuyền luôn là quy định đối với đăng ký VĐV và đối tượng được phép tham gia thi đấu. Chúng tôi sẽ quy định nội dung theo Điều lệ khung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được Bộ VH-TT-DL ban hành. Trong đó, việc chuyển nhượng và hợp đồng của VĐV ở các đơn vị phải tuân thủ Quy định chuyển nhượng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Các hợp đồng chuyển nhượng đối với VĐV từ đơn vị cũ tới đơn vị mới sẽ được kiểm tra chặt chẽ, để tránh không có tranh cãi", thông tin từ bộ phận chuyên môn đang xây dựng Điều lệ môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trao đổi. Nếu không có gì thay đổi, ngay sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026, Điều lệ của môn này sẽ được ban hành.

Theo quy định tại Điều lệ khung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Điều lệ chuyên môn của các môn thể thao trong chương trình thi đấu chính thức sẽ phải hoàn thành trước ngày 1-3.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 chưa khởi tranh. Kết quả của giải vô địch quốc gia 2026 không được tính vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Nhiều đội bóng chuyền nam, nữ trong nước gần như hoàn thiện chuyển nhượng cầu thủ bổ sung lực lượng để tiến tới tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Nhiều ý kiến chuyên môn nhìn nhận các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ vào giai đoạn đầu năm cũng để nhiều đơn vị tính toán lực lượng đối với Đại hội thể thao toàn quốc được tranh tài cuối năm.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra 2 vòng vào tháng 4 và tháng 10. Sau đó, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức vào tháng 11.

Thực tế, 16 đội (8 nam, 8 nữ) của giải vô địch quốc gia 2026 đều đã hoàn thành sơ bộ lực lượng. Các đội nữ Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình hay nam Công an TPHCM thể hiện sự tích cực chuyển nhượng cầu thủ thời gian qua. Gần như chắc chắn, các đội bóng trên sẽ đại diện đơn vị của mình tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Với vai trò chủ nhà Đại hội, đội nữ TPHCM bổ sung Đặng Thị Kim Thanh, Phan Khánh Vy tới từ VTV Bình Điền Long An và cầu thủ Hoài Mi, Yến Nhi từ Ninh Bình. HLV Trần Hiền (TPHCM) đã nhìn nhận trọng trách thi đấu Đại hội là không nhỏ nên sự chuẩn bị cần bắt đầu từ lúc này.

Đội nữ Hà Nội đặt mục tiêu vào top 3 Giải vô địch quốc gia 2026. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt nhận thêm trọng trách là đưa đội bóng hướng đến cơ hội giành huy chương Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Việc ký hợp đồng với Khánh Đang, Thanh Thúy, Như Quỳnh đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt yên tâm lực lượng thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn cho đội nữ Hà Nội trong năm 2026. Ảnh: BÓNG CHUYỀN HN

Họ kết hợp cùng nhiều cầu thủ đã sẵn có của Hà Nội như Yến Nhi, Ánh Thảo, Thùy Linh để đưa đội bóng của mình như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thu nhỏ. Ngoài ra, bóng chuyền nữ Hà Nội có thể bổ sung VĐV đội Hóa chất Đức Giang khi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc nên đây là một ứng viên đáng gờm tại Đại hội năm nay.

Bốn năm trước, đội nữ Tây Ninh (nòng cốt là cầu thủ VTV Bình Điền Long An) và Quân đội (nòng cốt là Binh chủng Thông tin) thi đấu chung kết Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Đội nữ Quân đội giành HCV khi thắng đối thủ 3-1 ở chung kết.

Lực lượng cầu thủ của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đang giữ sự ổn định chuyên môn. Đội nữ Tây Ninh sẽ chuẩn bị lực lượng đảm bảo chuyên môn tốt nhất cho Đại hội thể thao toàn quốc năm nay dù đã chia tay một số cầu thủ vào cuối năm 2025. Khả năng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 của chủ công Trần Thị Thanh Thúy còn bỏ ngỏ. Nếu cô tiếp tục ở lại Nhật Bản, Thanh Thúy sẽ rất khó về nước tranh tài Đại hội vào tháng 12.

Đội Binh chủng Thông tin không chuyển nhượng VĐV nội nào thời gian qua. Thể thao Quân đội sẽ giữ nòng cốt cầu thủ đội bóng này tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. HLV trưởng Phạm Văn Long cho biết đội đang ưu tiên lực lượng VĐV trẻ thi đấu giúp thay thế những cựu binh lớn tuổi.

Đội bóng chuyền nữ Quân đội đang là đương kim vô địch Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2025, đội Binh chủng Thông tin từng có 7 cầu thủ tập trung tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Lưu Thị Ly Ly, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương. Các nhà đương kim Đại hội thể thao toàn quốc của bóng chuyền nữ vẫn được đánh giá có lực lượng nội binh đồng đều chuyên môn.

Trong khi đó, đội nam Công an TPHCM đã ký mới hợp đồng với nhiều VĐV có trình độ như Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Thanh Hải... nên đây là một trong những đội bóng đáng gờm tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 đã có 10 đội tham dự gồm Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Ninh Bình, TPHCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Quân đội, Long An (nay là Tây Ninh), Thái Bình (nay là Hưng Yên), Quảng Ninh, Bắc Ninh.

MINH CHIẾN