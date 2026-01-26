Đội bóng chuyền nam Biên Phòng bỏ ngỏ khả năng dự giải AVC Champion League 2026

Đội đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB chưa quyết định có tham dự giải châu Á hay không. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu của SGGP, đội bóng chuyền nam Biên Phòng MB đang tính toán khả năng có hay không sẽ đăng ký tham dự giải vô địch câu lạc bộ nam châu Á 2026 (AVC Champion League 2026). Giải đấu vừa được Liên đoàn bóng chuyền châu Á công bố lịch tranh tài từ ngày 13 tới 17-5 tại Indonesia.

Năm ngoái, đội bóng áo lính có suất góp mặt giải đấu này do là đương kim vô địch của bóng chuyền nam Việt Nam. Tuy nhiên, đội Biên Phòng MB không tham dự. Thay vào đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cử đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia tham gia để tăng cường chuyên môn.

Các đội bóng được suất tham dự giải AVC Champion League của bóng chuyền châu Á sẽ phải tự chủ động kinh phí và kế hoạch tham gia. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chỉ hướng dẫn thủ tục đăng ký theo đúng quy định của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Do vậy, nếu đội bóng của Việt Nam không có đủ các nguồn lực kinh phí thì đều không tham dự giải.

Đội Biên Phòng MB đã lên ngôi vô địch quốc gia năm 2025. Do vậy, thầy trò HLV Trần Đình Tiền có suất tham dự giải AVC Champions League 2026. Trong trường hợp đội bóng này không đăng ký thi đấu giải trên, nhiều khả năng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ cử đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thay thế. Bởi lẽ năm nay bóng chuyền nam cũng hướng đến một số giải đấu quốc tế quan trọng nên chương trình thi đấu AVC Champion League 2026 là một trong những sự chuẩn bị chuyên môn có giá trị.

Nếu đại diện câu lạc bộ không tham dự, nhiều khả năng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ cử đội tuyển quốc gia góp mặt AVC Champions League 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, cầu thủ và Ban huấn luyện đội Biên Phòng MB đang tập luyện chuyên môn chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh đầu tháng 4-2026. Quyết định cuối cùng sẽ được đội bóng đưa ra với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vào thời gian tới.

Trong khi đó, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã xây dựng kế hoạch dự kiến tiếp tục góp mặt giải AVC Champions League 2026 được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 26 tới 30-4. Hiện tại, đội đương kim vô địch nữ quốc gia đang giữ vai trò là đương kim á quân giải AVC Champions League. Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An đã lọt vào chung kết giải đấu trên. Dù có suất tham dự giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2025 của FIVB nhưng do điều kiện kinh phí không cho phép bởi giải đấu diễn ra tại Brazil, đội VTV Bình Điền Long An không góp mặt giải trên.

Năm nay, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các cầu thủ dự kiến sẽ trở lại AVC Champions League 2026 để tìm những kết quả tốt nhất. Ngay sau giải này, đội VTV Bình Điền Long An sẽ tiếp tục thi đấu Cúp bóng chuyền VTV9-Bình Điền 2026 vào tháng 5.

MINH CHIẾN