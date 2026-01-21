Xác định các địa điểm tổ chức hệ thống giải bóng chuyền trẻ quốc gia 2026

Địa điểm tổ chức thi đấu các giải bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2026 đã được xác định và thời gian tập trung tranh tài từ tháng 6 tới tháng 8.

Đội nam Thể Công Tân Cảng đã giành ngôi vô địch tại giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025. Ảnh: TCTC

Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã hoàn tất điều lệ tổ chức hệ thống giải bóng chuyền trẻ quốc gia 2026. Năm nay, 3 giải dành cho cầu thủ trẻ trong nước tiếp tục được tổ chức gồm giải vô địch trẻ quốc gia 2026, giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 và giải vô địch U23 quốc gia.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 8 tới 23-8 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 được diễn ra ở Ninh Bình từ ngày 15 tới 26-7 còn giải vô địch U23 quốc gia sẽ tranh tài từ ngày 13 tới 28-6 ở Quảng Ngãi.

Theo điều lệ thi đấu, các đội bóng tham dự giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 và giải vô địch U23 quốc gia 2026 được phép chuyển nhượng tối đa 2 cầu thủ. Với giải U23 quốc gia 2026, quy định cho phép các đội tham dự được chuyển nhượng ngắn hạn 2 cầu thủ và phải tuân thủ Quy định chuyển nhượng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam áp dụng từ năm 2010.

Giải vô địch trẻ quốc gia 2026 không cho phép các đội được chuyển nhượng cầu thủ tăng cường đội hình. Đây là quy định bắt buộc đã thực hiện nhiều năm qua nhằm giúp các đơn vị tập trung đào tạo huấn luyện, sử dụng cầu thủ do chính đội bóng mình tập luyện chuyên môn.

Vào lúc này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đều áp dụng quy định trong điều lệ tất cả các giải bóng chuyền trẻ để đảm bảo nghĩa vụ tập huấn, thi đấu đội tuyển quốc gia. Quy định ghi cụ thể: “VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo lệ triệu tập của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam; câu lạc bộ không cho VĐV lên tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do gì (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho VĐV, câu lạc bộ thi đấu tại các vòng đấu, giải chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam”.

Năm nay, bóng chuyền châu lục sẽ tổ chức giải vô địch U18 nam, nữ châu Á 2026. Bóng chuyền Việt Nam sẽ xem xét các kế hoạch của HLV trưởng để chuẩn bị chuyên môn để có thể góp mặt những giải đấu này.

Năm 2025, đội nữ Binh chủng Thông tin và nam Thể Công Tân Cảng vô địch giải U23 quốc gia; đội nữ Binh chủng Thông tin và nam Khánh Hòa vô địch giải trẻ quốc gia; đội nữ Binh chủng Thông tin và nam Thể Công Tân Cảng vô địch giải câu lạc bộ trẻ quốc gia.

MINH CHIẾN