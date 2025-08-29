Tìm kiếm tài năng ở giải bóng chuyền câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025

Giải bóng chuyền câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 là chương trình thi đấu cuối cùng dành cho VĐV bóng chuyền trẻ trong nước, giúp giới chuyên môn tìm kiếm thêm những nhân tố tiềm năng cho bóng chuyền nước nhà.

Cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An tham dự giải với mục tiêu giành thành tích tốt nhất. Ảnh: VTVBĐLA

Giá trị của đào tạo cầu thủ trẻ

Ngày 29-8, các đội bóng đã tham dự phiên họp kỹ thuật để thống nhất đăng ký chuyên môn sẵn sàng bước vào tranh tài. Giải bóng chuyền câu lạc bộ quốc gia là chương trình thi đấu dành riêng cho đội trẻ của các đội đang tham dự giải vô địch quốc gia. Bóng chuyền Việt Nam đang có 16 đội (8 nam, 8 nữ) thi đấu giải vô địch quốc gia 2025. Vì thế, các đội tham dự giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 gồm VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Hưng Yên, TPHCM, Ninh Bình (nữ) và Biên Phòng, Thể Công, Khánh Hòa, Hà Nội, Tây Ninh, Đà Nẵng, Công an TPHCM, Ninh Bình (nam).

“Đây có thể xem là đại diện cụ thể nhất về chuyên môn trẻ của 16 đội bóng mạnh nhất Việt Nam lúc này. Mỗi đội đều thực hiện đào tạo tuyển chọn và xây dựng đội hình cầu thủ thi đấu các giải trẻ. Từ chuyên môn thực tế, nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội trưởng thành lên đội một của mình”, đại diện ban giám sát chuyên môn giải bóng chuyền câu lạc bộ quốc gia 2025 trao đổi.

Về lý thuyết, 2 đội đương kim vô địch Binh chủng Thông tin (nữ) và Thể Công là các đội đang có lực lượng cầu thủ trẻ tốt nhất. Tuy nhiên, giải năm nay vẫn chờ đợi các yếu tố bất ngờ. Điều lệ giải cho phép các đội thuê 2 cầu thủ tăng cường đội hình và được bổ sung 2 cầu thủ ở độ tuổi U23 (đối với nam), U22 (đối với nữ) tham dự. Dù vậy theo ghi nhận, hầu hết các đội đều sử dụng lực lượng VĐV trẻ được đơn vị đào tạo mà không thuê bổ sung cầu thủ bên ngoài. “Chúng tôi tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ trẻ của mình được thi đấu và chỉ có như vậy các em sẽ gia tăng kinh nghiệm”, HLV Bùi Thị Huệ (Hưng Yên) chia sẻ. “Các cầu thủ trẻ của chúng tôi sẽ tập trung thi đấu với chuyên môn tốt nhất nhưng trong quá trình chuẩn bị”, HLV Nguyễn Trọng Linh (Binh chủng Thông tin) bày tỏ.

Đi tìm tài năng triển vọng

Đội nam Thể Công vẫn giữ ưu thế hàng đầu trong các giải trẻ quốc gia. Ảnh: MINH MINH

Tại giải năm nay, Ban tổ chức tiếp tục ghi nhận nhiều gương mặt trẻ sở hữu chiều cao tốt góp mặt và họ vẫn nhận dự báo sẽ là cầu thủ tiềm năng cho tương lai bóng chuyền Việt Nam như A Thương (Khánh Hòa, 1m92), Lưu Thái Bảo (Thể Công, 1m96), Nguyễn Trần Bảo Thiên (Đà Nẵng, 1m92), Lương Nguyễn Gia Hưng (Tây Ninh, 1m92), Đàm Hoài Bắc (Công an TPHCM, 1m91), Nguyễn Đức Hiếu (Hà Nội, 1m91), Đỗ Xuân Hùng (Biên Phòng, 1m90) hay Huỳnh Ngọc Thư (VTV Bình Điền Long An, 1m80), Bùi Hồng Nhung (Hóa chất Đức Giang lào cai, 1m83), Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin, 1m87), Đỗ Lại Yến Nhi (Hưng Yên, 1m83)…

Không ít tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam vừa thi đấu giải U21 thế giới 2025 tiếp tục tới Tam Đảo (Phú Thọ) tranh tài. Ngoài họ, một số gương mặt đội tuyển nam trẻ U20 Việt Nam của năm 2024 cũng được đăng ký thi đấu. Dẫu vậy, giới chuyên môn đánh giá rằng cầu thủ trẻ khi ra sân luôn đánh sự nhiệt tình và tinh thần thi đấu thoải mái sẽ giúp họ làm tốt chuyên môn của mình. Các kết quả trên sân sẽ phản ánh rõ năng lực thực tế của VĐV.

Giải đấu sẽ kéo dài từ ngày 30-8 tới ngày 10-9. Tại giải, mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ.

MINH CHIẾN