Ông Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn đang giữ vai trò HLV đội nữ Ngân hàng Công Thương

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hiện tại vẫn đang là người của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được cho là nhận sự quan tâm từ đội nữ Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được cho là nhận sự quan tâm từ đội nữ Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP ngày 30-12, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết thời điểm hiện tại ông vẫn đang là HLV của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương.

Đã có những thông tin về việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được đội bóng chuyền nữ Hà Nội mời tới làm HLV trưởng trong mùa giải mới 2026. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết chưa thể nói bất cứ điều gì vào lúc này. Ưu tiên trên hết của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là tập trung vào chuyên môn.

Tháng 1-2024, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã ký hợp đồng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. Khi đó, thời hạn hợp đồng được tiết lộ kéo dài 5 năm. Trước khi trở lại đội Ngân hàng Công Thương, ông Nguyễn Tuấn Kiệt là HLV trưởng đội nữ Quảng Ninh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã không tái ký với đội nữ Quảng Ninh sau khi hết hạn hợp đồng.

Ở giải vô địch quốc gia 2025, đội Ngân hàng Công Thương đã đứng hạng 4 chung cuộc. Ngoài là HLV trưởng đội Ngân hàng Công Thương, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn là HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Việt Nam.

Năm 2025, đội nữ Hà Nội đã thăng hạng để có suất góp mặt giải vô địch quốc gia 2026. Khi tham dự giải hạng A toàn quốc 2025, HLV trưởng của đội nữ Hà Nội là ông Nguyễn Hữu Bình. Trước đó trao đổi cùng SGGP, trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm đào tạo Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội) – ông Bùi Đình Lợi cũng cho biết hiện tại chưa có công bố chính thức nào về công tác nhân sự của đội bóng và ban huấn luyện, cầu thủ vẫn đang tập luyện duy trì chuyên môn.

Giới chuyên môn bóng chuyền trong nước từng chứng kiến không ít trường hợp HLV đã thay đổi đội bóng dù vẫn có hợp đồng với đội bóng cũ. Các trường hợp khi ký hợp đồng lao động với đơn vị mới đều phải tuân thủ các quy định trong Quy chế chuyển nhượng của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng như Luật lao động.

Mục tiêu của đội bóng chuyền nữ Hà Nội tại giải vô địch quốc gia 2026 là lọt vào top 3 đội có thành tích tốt nhất.

