HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hội quân tập luyện cùng học trò chuẩn bị giải vô địch quốc gia 2026

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bắt đầu tập luyện chuyên môn ngay kỳ nghỉ Tết. Ảnh: BCHN

Ngày 21-2 (mùng 5 Tết), HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trở lại tập luyện chuyên môn cùng các tay đập đội bóng chuyền nữ Hà Nội hướng tới chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Trước khi nghỉ Tết, các cầu thủ được yêu cầu giữ thể lực trong quá trình nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngay trong ngày đầu làm việc của năm mới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện thực hiện các bài tập nhẹ để học trò của mình làm quen trở cường độ chuyên môn.

Mục tiêu của đội bóng chuyền nữ Hà Nội là giành thành tích trong nhóm 3 đội dẫn đầu giải vô địch quốc gia 2026. Do đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng Ban huấn luyện đang phải tích cực chuẩn bị các phương án chiến thuật chuyên môn. Cũng trong ngày hội quân, các tân binh của đội bóng là Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy đã tập luyện cùng đồng đội. Đội bóng sẽ đón chào chủ công Vi Thị Như Quỳnh vào cuối tháng này sau khi kết thúc tranh tài tại Indonesia.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gia nhập đội nữ Hà Nội từ tháng 1-2026. Chính vì thế, đội bóng chuyền nữ thủ đô nhận được sự chú ý của người hâm mộ khi có sự góp mặt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong báo cáo chuyên môn với lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội trước khi nghỉ Tết, toàn đội quyết tâm sẽ giữ tinh thần tốt nhất để đảm bảo chuyên môn đề ra.

Đội nữ Hà Nội thực hiện tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) trong ngày đầu hội quân. Việc tập luyện tại đây giúp cầu thủ được quen với nơi sẽ diễn ra vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Năm nay, đội nữ Hà Nội là tân binh của giải vô địch quốc gia 2026. Dù thế, đội bóng này đã có sự tăng cường lực lượng đáng kể nhất thời gian qua, đặc biệt có sự góp mặt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong năm 2026, 2 tuyển thủ quốc gia của đội nữ Hà Nội là Vi Thị Yến Nhi và Bùi Thị Ánh Thảo sẽ không đánh thuê cho đội Ninh Bình.

Đội trưởng Vị Thị Yến Nhi của đội nữ Hà Nội. Ảnh: BCHN

Vào giữa tháng 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Hà Nội sẽ tham dự cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 nhằm khởi động mùa giải mới.

Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6-4 tới 19-4. Nội dung nữ có 8 đội tham gia gồm VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nội. Năm nay, dự kiến các đội sẽ thi đấu 2 vòng với mỗi vòng sẽ có 7 trận tại vòng bảng.

MINH CHIẾN