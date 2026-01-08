HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khép lại hành trình ở đội Ngân hàng Công Thương

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn tất công việc tại đội bóng cũ Ngân hàng Công Thương trước khi tiến tới ký hợp đồng với đội bóng mới.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sớm ra mắt đội bóng mới trong thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương đã thực hiện các thủ tục để kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng này, ông Kiệt sẽ chuẩn bị gia nhập đội bóng mới là nữ Hà Nội.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trở lại làm HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công Thương từ đầu năm 2024 sau khi kết thúc hợp đồng với đội Quảng Ninh. Trong năm ngoái, đội nữ Ngân hàng Công Thương đã giành vị trí hạng 4 tại giải đấu.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có những thảo luận với đội bóng mới thăng hạng là nữ Hà Nội để tiến tới ký hợp đồng làm việc. Theo tìm hiểu, thời điểm công bố hợp đồng chính thức của tân HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sớm được đội nữ Hà Nội thông báo trong tháng 1 này. Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu đứng trong top 3 đội dẫn đầu giải vô địch quốc gia 2026 vì thế đã thực hiện bổ sung lực lượng đáng kể. Trước mắt, đội bóng này có 4 người mới gia nhập là HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Lê Thanh Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang. Giá trị hợp đồng mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chuẩn bị chính thức ký với đội nữ Hà Nội không được tiết lộ.

Năm nay, ngoài nhiệm vụ thi đấu giải vô địch quốc gia 2026, đội bóng chuyền nữ Hà Nội còn mục tiêu giành thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ban huấn luyện đội bóng này đã lên kế hoạch thuê tăng cường ngoại binh bổ sung lực lượng tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 (tháng 4, tại Đông Anh – Hà Nội).

MINH CHIẾN