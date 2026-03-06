Các đội bóng chuyền nữ chạy đua thuê ngoại binh trước vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

Còn 1 tháng nữa, vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 sẽ khởi tranh và lúc này cả 8 đội nữ đều tìm những phương án ngoại binh cho mình.

Ngoại binh luôn mang lại sức hút với khán giả giải bóng chuyền quốc gia trong những năm gần đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

8 đội bóng tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 là VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nội. Vòng 1 giải năm nay sẽ khởi tranh ngày 6-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

Ghi nhận trực tiếp từ các Ban huấn luyện của 8 đội bóng trên, tất cả đều xác định sẽ có tăng cường ngoại binh phù hợp chuyên môn. Năm nay, một số đội bóng xây dựng phương án chọn thuê 2 ngoại binh để đảm bảo lực lượng mà không đơn thuần chỉ tăng cường 1 người.

Đội bóng sớm nhất có thông tin về ngoại binh là VTV Bình Điền Long An. Với sự chuẩn bị chuyên môn của mình, Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An đã đạt được thỏa thuận với cầu thủ Cuba Lianet García Anglada. Chi phí chuyển nhượng để Lianet García Anglada đồng ý trở lại Việt Nam thi đấu không được phía VTV Bình Điền Long An tiết lộ. Tuy nhiên theo tìm hiểu, mức phí được 2 bên (cầu thủ, đội bóng) chấp nhận được.

Trong khi đó, không ít đội bóng sẽ hướng tới lực lượng ngoại binh là các tay đập bóng chuyền nữ Trung Quốc. Lần gần nhất người hâm mộ Việt Nam chứng kiến nhiều tay đập nữ Trung Quốc thi đấu ở giải vô địch quốc gia là mùa giải 2024.

Lúc đó, đã có 4 lượt cầu thủ Trung Quốc tới với các đội gồm Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương và VTV Bình Điền Long An. Năm nay, đội Thanh Hóa đã có được sự thỏa thuận để tay đập Cai Xiaoqing trở lại thi đấu cho mình tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ngoài đội Thanh Hóa, đội Binh chủng Thông tin cũng thuê tăng cường ngoại binh tới từ Trung Quốc. Trong thời gian tới, dự kiến có thêm 2 đội bóng của Việt Nam sẽ có những ngoại binh Trung Quốc thử việc.

“Năm nay, chúng tôi đã làm việc với tay đập Paskova. Tuy nhiên, cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ nên không kịp thời gian trở lại Việt Nam. Đội bóng đang triển khai tìm thuê 1 ngoại binh để tăng cường lực lượng”, đại diện Ban huấn luyện đội Ninh Bình đã cho biết. Năm ngoái, Paskova đã nhận danh hiệu VĐV nữ tấn công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 2025. Sự vắng mặt của cầu thủ này tại vòng 1 giải năm nay là điều tiếc nuối cho những khán giả Việt Nam yêu thích lối chơi hiệu quả của gương mặt nhiều kinh nghiệm này.

Các đội bóng ưu tiên thuê ngoại binh có trình độ phù hợp đội hình thay vì tìm hiểu theo danh tiếng của cầu thủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một điều dễ nhận thấy là Ban huấn luyện các đội bóng chuyền nữ của Việt Nam ở năm nay rất tập trung vào ngoại binh thực chất trình độ thay vì chỉ nắm bắt qua danh tiếng cầu thủ. Điều đó đã được phản ánh bằng việc nhiều đội ưu tiên lựa chọn ngoại binh là những cầu thủ tới từ các nền bóng chuyền tại châu Á. Bởi lẽ, ngoại binh cần nhất là sự tương đồng chuyên môn, dễ bắt nhịp với tập thể đội bóng và đạt hiệu quả trên sân.

Theo quy định của Ban tổ chức giải, các đội có hạn chót đăng ký cầu thủ chính thức là thời điểm họp kỹ thuật trước khi giải khởi tranh. Vào lúc này, cả 8 đội bóng chuyền nữ đều đã có những sự giới thiệu ngoại binh. Một số đội sớm có thỏa thuận để yên tâm chuẩn bị chuyên môn. Chiều ngược lại, còn đội chưa tìm được ngoại binh hợp ý nên cần thời gian xem xét quyết định cuối cùng.

Giải vô địch quốc gia 2025 đã chứng kiến 9 cầu thủ ngoại binh góp mặt ở 8 đội bóng tại vòng 1. Các cầu thủ có quốc tịch Ba Lan, Thái Lan, Kenya, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Cuba. Tại vòng 2, giải đấu cũng chứng kiến 9 ngoại binh nữ đã tham dự trong đội hình 8 đội với các cầu thủ quốc tịch Mỹ, Thái Lan, Bulgaria, Nga, CH Séc và Cuba. Năm ngoái, đội Hóa chất Đức Giang lào cai là đội nữ duy nhất thuê 2 ngoại binh trong đội hình.

MINH CHIẾN