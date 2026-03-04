Binh chủng Thông tin sẽ thuê chủ công Wenhan Che chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia

Đội bóng chuyền áo lính đang tiến tới thỏa thuận để có chữ ký với 1 tay đập của bóng chuyền Trung Quốc thi đấu tại vòng 1 giải đấu năm nay.

Chủ công Wenhan Che đã làm việc với đội nữ Binh chủng Thông tin. Ảnh: CHINAVOLLEYBALL

Theo nguồn tin của SGGP, đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã tiến gần đến thỏa thuận để có chữ ký của chủ công Wenhan Che (Trung Quốc). Nếu không có gì thay đổi, tay đập sẽ sang Việt Nam vào trung tuần tháng 3 tập luyện cùng đồ ng đội trước khi tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Wenhan Che là gương mặt có chuyên môn của bóng chuyền nữ Trung Quốc. Tay đập sở hữu chiều cao 1m94, có tầm bật đà tấn công 3m11. Hiện tại, chủ công này đang thi đấu cho đội Shandong Rizhao Steel tại Trung Quốc. Sự bổ sung Wenhan Che vào đội hình sẽ giúp đội bóng áo lính có thêm mũi tấn công quan trọng ở vị trí chủ công. Hiện tại, đội Binh chủng Thông tin đang có các cầu thủ thi đấu tốt ở vị trí này như Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Nguyệt Anh và Phạm Quỳnh Hương. Dù vậy, vị trí chủ công vẫn cần gương mặt có sự nổi bật chuyên môn trong đội hình của đội bóng.

Qua tìm hiểu của SGGP, tay đập Wenhan Che đã có những thảo luận sơ bộ để chấp thuận sang Việt Nam. Năm nay, Wenhan Che mới bước vào tuổi 22.

Năm ngoái, đội Binh chủng Thông tin đã đứng hạng 3 tại giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng từng thuê chủ công Andrea Mitrovic (Canada) ở vòng 1 và Irina Voronkova (Nga) ở vòng 2. Tại vòng 2, Irina Voronkova được kỳ vọng sẽ giành được kết quả tốt nhất với đội Binh chủng Thông tin nhưng cô chưa có được phong độ cao nhất.

Mục tiêu của đội nữ Binh chủng Thông tin tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 là đứng trong top 3 đội dẫn đầu. Vòng 1 giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6-4 tới 19-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

MINH CHIẾN