Chủ công đội tuyển Nga sẽ khoác áo CLB Binh chủng Thông tin

Tay đập Irina dự kiến khoác áo đội Binh chủng Thông tin tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VOLLEYMOB

Lần đầu tiên có VĐV đội tuyển Nga tại giải vô địch quốc gia

Theo thông tin của SGGP, tay đập Irina Voronkova gần như đạt được thỏa thuận với đội Binh chủng Thông tin để sang Việt Nam thi đấu vào tháng 10 sắp tới. Trước đó, HLV trưởng Phạm Văn Long của đội bóng này từng bày tỏ: “Chúng tôi sẽ xem xét lựa chọn ngoại binh phù hợp. Cầu thủ của bóng chuyền Nga được tính toán sẽ đảm bảo tốt vị trí chuyên môn mà đội bóng cần tăng cường”.

Irina Voronkova sở hữu chiều cao 1m90, có tầm bật đà tấn công 3m10. Cầu thủ này là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Nga và đạt được nhiều thành tích thi đấu từ trước tới nay. Tay đập này có thời gian làm quen với bóng chuyền châu Á khi đã thi đấu tại giải vô địch quốc gia ở Indonesia và Trung Quốc. Mùa giải 2024-2025, chủ công Irina Voronkova đã nhận danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất Cúp bóng chuyền Nga và cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải Superleague của Nga.

Irina Voronkova được xem là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Nga (còn thi đấu) đầu tiên tham dự giải vô địch quốc gia ở Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện đội Binh chủng Thông tin cho biết khi cầu thủ này đạt được được thỏa hợp đồng thì thông tin sẽ được công bố chính thức.

Theo SGGP tìm hiểu, dự kiến tuyển thủ người Nga sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 9 để hội quân cùng Binh chủng Thông tin tại Ninh Bình để thi đấu giai đoạn 2.

Thận trọng với mục tiêu vào chung kết

Đội binh chủng Thông tin có sự tăng cường ngoại binh quan trọng cho giai đoạn 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mục tiêu của đội Binh chủng Thông tin là lọt vào chung kết giải vô địch quốc gia 2025. Lần gần nhất đội bóng này vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã cách đây 5 năm (năm 2020). Trong 4 mùa giải đã thi đấu từ đó tới nay, đội Binh chủng Thông tin không đạt kết quả như kỳ vọng.

Đây là một trong những nguyên do buộc đội bóng này đã thay đổi HLV trưởng khi mùa giải 2025 bắt đầu nhằm tìm các thành tích chuyên môn khả quan. HLV Phạm Văn Long đang đảm trách chỉ đạo chuyên môn tại đội bóng trong khi cựu HLV trưởng Phạm Minh Dũng là trợ lý trong ban huấn luyện.

Năm 2024, đội Binh chủng Thông tin đã thuê tăng cường các ngoại binh có chất lượng như Pleumjit Thinkaow, Siriwan Deekaew (Thái Lan, giai đoạn thứ nhất) và Jana Kulana (Azerbaijan, giai đoạn 2). Tuy nhiên, đội bóng này không lọt vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất. Tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025, Binh chủng Thông tin đã có ngoại binh Andrea Mitrovic (Canada) dù vậy các tay đập áo lính vẫn để thua 2 trận thua do vậy tạm đứng hạng 3 trên bảng xếp hạng.

“Đội bóng chúng tôi vẫn tập trung kỹ lưỡng chuyên môn để thi đấu hiệu quả từng trận còn lại tại vòng bảng giai đoạn 2 rồi tiếp tục chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo. Yêu cầu trên hết là cầu thủ ra sân phải thi đấu tập trung, đạt hiệu quả”, đại diện đội bóng cho biết.

Hiện tại, đội Binh chủng Thông tin có 5 tuyển thủ quốc gia gồm Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Ly Ly. Các tay đập đã trở lại tập luyện sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa qua.

MINH CHIẾN