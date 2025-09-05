Bóng chuyền nam Hà Nội lần đầu tiên thuê ngoại binh dự giải vô địch quốc gia

Đội bóng chuyền nam Hà Nội đã có chữ ký của chủ công Kuon Mom tới từ Campuchia để tăng cường lực lượng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Đội bóng chuyền nam Hà Nội có ngoại binh tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi đã có được hợp đồng với cầu thủ Kuon Mom. Tay đập này là ngoại binh đầu tiên của đội bóng tại giải vô địch quốc gia năm nay. Ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng để tiến tới ký hợp đồng với tuyển thủ người Campuchia này và hy vọng đây là sự bổ sung đảm bảo chất lượng cho đội hình”, trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội – ông Bùi Đình Lợi trao đổi cùng SGGP.

Kuon Mom sở hữu chiều cao 1m98, thi đấu vị trí chủ công sở trường và là mũi đánh quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia. Các mùa giải 2023 và 2024, tay đập này từng sang Việt Nam khoác áo đội Long An cũ (nay là Tây Ninh).

Ngoại binh Kuon Mom đánh dấu bước ngoặt cho bóng chuyền nam Hà Nội bởi đây là cầu thủ ngoại đầu tiên của đội bóng này trong các lần tham dự giải vô địch quốc gia.

Từ khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép các đội được thuê ngoại binh thi đấu trong mùa giải 2022, đội nam Hà Nội chưa từng thuê ngoại binh do gặp khó khăn về kinh phí. Sau khi tìm được nguồn lực xã hội hóa từ sự đồng hành của Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội (chính thức ra đời tháng 8-2025), đội bóng chuyền nam Hà Nội có kinh phí thuê ngoại binh cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Ông Bùi Đình Lợi từng chia sẻ, định hướng của Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội hướng tới trong 5 năm tới là có đội bóng lọt vào 3 vị trí dẫn đầu giải vô địch quốc gia. Về điều này, các cầu thủ nam và cầu thủ nữ Hà Nội sẽ phải nỗ lực thực hiện. Năm 2022, đội nam Hà Nội từng đứng hạng 3 giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên trong các mùa giải gần đây, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường phải nỗ lực để tìm suất trụ hạng trong các trận đấu cuối cùng.

Hiện tại, đội hình của bóng chuyền nam Hà Nội có các nội binh gồm Tiến Công, Ngọc Hoàng, Xuân Đức, Minh Quyền, Văn Chường, Đức Quang, Văn Vũ, Đức Hiếu, Xuân Việt, Đức Thuận, Văn Thành, Quốc Huy, Văn Duy, Đăng Phúc.

Về lực lượng, đội nam Hà Nội vẫn sở hữu cầu thủ chất lượng như chủ công Nguyễn Xuân Đức từng được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam năm 2025 nhưng xin rút lui do chấn thương. Ngoài ra, phụ công Vũ Ngọc Hoàng là gương mặt có kinh nghiệm từng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia. “Tại giai đoạn 2 giải đấu, Vũ Ngọc Hoàng sẽ thi đấu trở lại. Cầu thủ hồi phục chấn thương nên đủ khả năng thi đấu chuyên môn”, ông Bùi Đình Lợi trao đổi thêm.

Theo kế hoạch, ngoại binh Kuon Mom sẽ sang Việt Nam hội quân cùng đội nam Hà Nội vào ngày 20-9. Tại giai đoạn 2, đội bóng này còn 2 trận ở vòng bảng gặp Thể Công Tân Cảng và Tây Ninh sau đó sẽ xác định vị trí để tìm cơ hội tranh vé trụ hạng. Tại giai đoạn thứ nhất, đội Hà Nội thua 5 trận nên đứng cuối bảng xếp hạng.

