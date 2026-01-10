Sôi động chuyển nhượng bóng chuyền

Mặc dù tháng 4 tới, Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026 mới khởi tranh, nhưng thị trường chuyển nhượng vận động viên (VĐV) đã diễn ra rất sôi động. Đến hiện tại, giới chức VFV đánh giá chưa phát sinh tranh cãi, khi các đội bóng đều tuân thủ tốt luật chơi.

Tuyển thủ quốc gia Lê Thanh Thúy gia nhập đội bóng chuyền nữ Hà Nội. ẢNH: P.MINH

Theo ghi nhận, 8 đội bóng chuyền nữ đang chơi ở hạng đấu cao nhất là đặc biệt hào hứng với những thương vụ chuyển nhượng. Mới đây, 2 tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Khánh Đang đã quyết định chuyển đến khoác áo đội nữ Hà Nội kể từ mùa giải 2026 sau khi lần lượt khép lại hợp đồng với đội bóng cũ là Quảng Ninh và VTV Bình Điền Long An.

Đội bóng thủ đô được giới chuyên môn đánh giá sẽ là thế lực đáng nể ở mùa giải năm nay, khi sở hữu thêm một tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm khác là phụ công Lê Thanh Thúy, người vừa rời đội Ninh Bình. Trong khi đó, chủ công của đội tuyển quốc gia là Nguyễn Thị Uyên đã chính thức nói lời chia tay đội nữ Hưng Yên để “cập bến” đội Ninh Bình.

Còn lại, các đội bóng nữ như Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương… vẫn đang nỗ lực thương thảo để ký hợp đồng với các tay đập có chuyên môn tốt để kịp hoàn chỉnh bộ khung trước khi bước vào mùa giải mới.

Điều lệ giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2026 quy định VĐV ký hợp đồng với đội bóng mới phải thuân thủ Quy chế chuyển nhượng do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) ban hành vào năm 2010. Đồng thời, mỗi đội bóng được quyền chuyển nhượng 2 VĐV đang chơi ở giải hạng A toàn quốc vào đội hình.

Nhiều đội bóng chuyền nam cũng không bỏ qua cơ hội tăng cường nội binh phù hợp, có thể ký hợp đồng mà không xảy ra tranh chấp. Các đội mạnh như Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng, Công an TPHCM, Sanest Khánh Hòa, Ninh Bình… hy vọng sẽ chọn được người ở vị trí cần bổ sung trước khi mùa giải 2026 khởi tranh.

Thực tế, số lượng VĐV trong nước có trình độ chuyên môn cao không nhiều, nên chưa thể giúp các đội bóng thoải mái lựa chọn khi ngồi vào bàn đàm phán hợp đồng chuyển nhượng. Chưa kể, đa số các tay đập đã định hình tên tuổi và năng lực đều đang giữ vị trí chủ lực tại các đội bóng nên sẽ không thay đổi giữa chừng. Trừ khi, VĐV và đội bóng kết thúc hợp đồng cũ, không tìm được tiếng nói chung về chế độ với mức lót tay phù hợp thì việc chuyển nhượng sẽ diễn ra.

Tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 14 VĐV, trong đó có thể đăng ký từ 1 đến 2 ngoại binh. Theo quy định, các đội được đăng ký danh sách VĐV chính thức đến trước khi phiên họp kỹ thuật của vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. 8 đội nam và 8 đội nữ sẽ còn hơn 2 tháng tiếp tục có thêm những hợp đồng chuyển nhượng cuối cùng.

MINH CHIẾN