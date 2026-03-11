Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không góp mặt giải AVC Champions League 2026

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn tập trung trong năm 2026 để thực hiện nhiệm vụ SEA V.League 2026 và ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không tham gia giải AVC Champions League 2026. Trước đó theo thông lệ, Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ trao suất thi đấu cho các đội bóng đăng ký tham dự.

Tuy nhiên trong năm 2026, thể thức thi đấu đã thay đổi. Các đội tham dự phải góp mặt vòng loại khu vực của mình. Chương trình thi đấu vòng loại của nội dung nam cũng diễn ra từ tháng 2 vừa qua.

Năm ngoái, đội Biên Phòng MB đã vô địch quốc gia của bóng chuyền nam Việt Nam nên nhận suất tham dự vòng loại AVC Champions League 2026. Đội bóng đã không tham dự giải. Do vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lựa chọn đội tuyển quốc gia thay thế suất này. Tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chưa tập trung trong tháng 2 vì vậy cơ hội giành suất tham dự AVC Champions League 2026 đã khép lại.

Khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện bóng chuyền nam được suất này (1 đội của Thái Lan, 1 đội của Indonesia). Giải năm nay sẽ tổ chức tại Indonesia từ ngày 13 tới 17-5.

Mới đây, Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng xác định các đội chính thức được tham dự giải vô địch châu Á 2026 nội dung nam. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không có suất.

Như vậy trong năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có 2 nhiệm vụ quốc tế chính là SEA V.League 2026 và ASIAD 20. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tính toán thời điểm phù hợp để đề xuất tập huấn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với Cục TDTT Việt Nam.

MINH CHIẾN