Đội VTV Bình Điền Long An bất ngờ nhận suất tham dự AVC Champions League 2026

Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An vẫn có mặt tại giải AVC Champions League 2026 với tấm vé quan trọng từ Liên đoàn bóng chuyền châu Á.

Đội VTV Bình Điền Long An bất ngờ được suất dự AVC Champions League 2026. Ảnh: DP

“Chúng tôi đã được thông báo có suất đặc cách mời từ Liên đoàn bóng chuyền châu Á để tham dự chính thức giải AVC Champions League 2026. Đội bóng sẽ xem xét việc chuẩn bị chuyên môn để góp mặt giải đấu. Đây là cơ hội để cầu thủ VTV Bình Điền Long An được tranh tài với các đội bóng của châu lục, nâng tầm thêm chuyên môn”, đại diện Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho SGGP biết ngày 10-3.

Trước đó, đội VTV Bình Điền Long An phải tham dự vòng loại của giải đấu nhưng thua trước đội Supreme Tip Chonburi-E.Tech (Thái Lan).

Tuy nhiên, theo thông báo mới của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, bóng chuyền Việt Nam được 1 suất mời đặc cách tham dự giải. Vì vậy, đội VTV Bình Điền Long An được trao suất này.

Trên thực tế, các đội bóng tham dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2026 (AVC Champions League 2026) phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về lực lượng. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Ban huấn luyện đang chuẩn bị con người sẵn có để hướng đến tham dự AVC Champions League 2026 sau khi kết thúc vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Giải AVC Champions League 2026 tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 26-4 tới 30-4.

Tại vòng loại AVC Champions League 2026, đội VTV Bình Điền Long An đã tham dự với 11 cầu thủ gồm: Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Hương Ngò (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công), Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên (chuyền 2) và Võ Thị Thảo Nguyên (libero)...

Đội bóng này đã thuê chủ công Cuba Lianet García Anglada. Tay đập này sẽ sang Việt Nam vào ngày 12-3 để chuẩn bị tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tại Ninh Bình.

Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi á quân giải AVC Champions League 2025.

MINH CHIẾN