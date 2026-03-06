Chương trình thi đấu Cúp bóng chuyền Hoa Lư – Bình Điền 2026 đã được chủ nhà Ninh Bình công bố và ngày khai cuộc là 18-3.

12 đội bóng sẽ tiếp tục tham dự Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Cúp bóng chuyền Hoa Lư – Bình Điền 2026 tiếp tục thu hút 12 đội bóng hàng đầu quốc gia tham dự. Giải năm nay tổ chức từ ngày 18-3 tới 23-3.

Theo bốc thăm, Bảng A nữ có VTV Bình Điền Long An, Hà Nội và Ngân hàng Công Thương. Bảng B nữ gồm các đội Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin và Ninh Bình (chủ nhà). Đội nữ Ninh Bình đang là đương kim vô địch giải đấu còn đội VTV Bình Điền Long An là đương kim vô địch quốc gia.

Tại nội dung nam, Bảng A có đội TPHCM, Công an TPHCM và Biên Phòng MB. Bảng B gồm các đội Hà Nội, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình (chủ nhà). Đội Biên Phòng MB là đương kim vô địch giải cũng đồng thời đang là đội vô địch quốc gia năm 2025.

Các trận đấu của giải năm nay sẽ diễn ra theo khung giờ từ đầu giờ chiều cho tới buổi tối. Các đội bóng được phép đăng ký ngoại binh thi đấu tại giải.

Lịch thi đấu Cúp bóng chuyền Hoa Lư – Bình Điền 2026:

Ngày 18-3:

13 giờ 30: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội (nữ)

15 giờ 30: TPHCM – Biên Phòng MB (nam)

17 giờ 30: Hà Nội – Ninh Bình (nam)

20 giờ 45: Thanh Hóa – Ninh Bình (nữ)

Ngày 19-3:

14 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An (nữ)

16 giờ 00: Công an TPHCM – TPHCM (nam)

18 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Thanh Hóa (nữ)

20 giờ 15: Thể Công Tân Cảng – Hà Nội (nam)

Ngày 20-3:

14 giờ 00: Hà Nội – Ngân hàng Công Thương (nữ)

16 giờ 00: Biên Phòng MB – Công an TPHCM (nam)

18 giờ 00: Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ)

20 giờ 15: Ninh Bình – Thể Công Tân Cảng (nam)

Ngày 21-3:

16 giờ 00: Bán kết 1 nữ

18 giờ 00: Bán kết 1 nam

Ngày 22-3:

16 giờ 00: Bán kết 2 nữ

18 giờ 00: Bán kết 2 nam

Ngày 23-3:

14 giờ 00: Tranh hạng 3 nữ

16 giờ 00: Chung kết nữ

18 giờ 00: Tranh hạng 3 nam

20 giờ 15: Chung kết nam

MINH CHIẾN