Thanh Thúy, Ngọc Hoa cùng đồng đội thắng trận đầu tay Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2025

Cúp bóng chuyền Hoa Lư-Bình Điền 2025 chính thức khai cuộc ngày 4-3 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Thầy trò HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) là những người chơi trận khai tại giải đấu và đọ sức cùng đối thủ nữ Thanh Hóa.

Dễ nhận thấy, dù là giải đấu mang tính giao hữu khởi động, tuy nhiên ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An rất tập trung chuyên môn trên sân. Tại trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải 2025, đội hình VTV Bình Điền Long An được khán giả chú ý và cổ vũ nhiệt thành khi chủ công Trần Thị Thanh Thúy và phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa với ngoại binh người Ba Lan Natalia Lijewska cùng ra sân.

Sự có mặt của 3 tay đập kể trên đã giúp trận đấu tạo được sự hứng khởi cổ vũ trên các khán đài. Sau ván đầu gặp khó khăn khi hàng chắn mắc lỗi để bị thua điểm 23/25, HLV Thái Quang Lai đã điều chỉnh phù hợp các vị trí của Ngọc Hoa và Thanh Thúy từ đó tay đập VTV Bình Điền Long An chơi tốt trở lại để thắng 3 ván còn lại với tỷ số điểm lần lượt 25/13, 25/20, 25/16.

Thắng trận với tỷ số 3-1, HLV Thái Quang Lai cho biết đây mới là sự khởi đầu và trước mắt ban huấn luyện cùng cầu thủ VTV Bình Điền Long An tiếp tục điều chỉnh kỹ lưỡng hơn. Dưới sân, chiến thắng mang lại tinh thần khích lệ cho các tay đập VTV Bình Điền Long An. Bên kia mành lưới, dù không thắng trận nhưng HLV Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) và học trò vẫn hài lòng bởi họ có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị chuyên môn kỹ hơn cho các trận tiếp theo.

Sau trận, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã bày tỏ: “Đây là trận đấu khởi đầu của chúng tôi. Toàn đội đã chơi tập trung và trên hết kết quả thắng trận giúp từng người tự tin thêm. Dù vậy, phía trước của mùa giải 2025 có rất nhiều thách thức để từng đội bóng phải chuẩn bị kỹ càng thêm”.

Tay đập Natalia Lijewska chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi tới Việt Nam thi đấu. Trước khi tới Việt Nam, tôi đã thi đấu tại Nhật Bản và bản thân mình biết một chút về bóng chuyền nữ châu Á. Thời tiết ở Việt Nam có một phần độ ẩm cao giai đoạn này nên tôi đang phải thích nghi. Tôi được đồng đội và ban huấn luyện đội bóng hỗ trợ rất nhiều khi vừa tới đây. Tôi mới có 3 ngày có mặt ở Việt Nam. Thời gian phía trước còn rất nhiều, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện chuyên môn làm quen với nhau. Tôi thấy vui nhất là khán giả tại Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho cầu thủ trên sân. Đội bóng chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu để có kết quả cao tại giải đấu này và tới đây chúng tôi còn thi đấu giải vô địch quốc gia 2025”.

Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2025 tranh tài từ ngày 4-3 tới 9-3, thu hút 6 đội nam (Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM) và 6 đội nữ (Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Geleximco Thái Bình, Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương) tranh tài.