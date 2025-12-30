Các nữ tuyển thủ bóng chuyền vắng mặt trong danh sách đề cử VĐV tiểu biểu toàn quốc 2025

Các cầu thủ bóng chuyền nam, nữ Việt Nam không có tên trong danh sách đề cử bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 của Cục TDTT Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, các cầu thủ bóng chuyền nam, nữ trong nhà và bãi biển không có tên trong danh sách đề cử để nhận bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 do Cục TDTT Việt Nam tổ chức. Trước đó, ngành thể thao lấy ý kiến từ các bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao cùng ý kiến của giới truyền thông để có danh sách cuối cùng trước khi công bố các đề cử bầu chọn.

Năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu giành được một số kết quả khích lệ. Trong đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có ngôi vô địch giải AVC Nations Cup 2025, vô địch 1 chặng giải SEA V.League 2025, tham dự giải vô địch thế giới 2025 và đạt HCB SEA Games 33-2025.

Danh sách 14 cầu thủ nữ chính thức đã tham dự SEA Games 33-2025 gồm Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo và Trần Thị Thanh Thúy (đội trưởng).

Bóng chuyền là môn tập thể, vì thế để nhà quản lý chọn ra một số gương mặt tiêu biểu đưa vào đề xuất bầu chọn còn khá hãn hữu trong nhiều năm gần đây nếu cầu thủ không thật sự nổi bật về chuyên môn.

Trong các cầu thủ tham dự SEA games 33-2025, chủ công Trần Thị Thanh Thúy được giới chuyên môn đánh giá cao về phong độ. Tuy nhiên về thành tích ở năm 2025, cô không có ngôi vô địch quốc gia cùng đội VTV Bình Điền Long An (do sang Nhật Bản thi đấu) cũng như mới chỉ đạt được HCB tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Tuyển thủ này và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không giành được kết quả huy chương tại giải vô địch thế giới. Dẫu vậy, Thanh Thúy đã có ngôi á quân giải AVC Champions League 2025 và ngôi vô địch giải AVC Nations Cup 2025.

Năm 2024, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền là đại diện duy nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam đã góp mặt trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc. Khi đó, tay đập nhận được nhiều phiếu bầu để đứng vị trí thứ 2 trong danh sách. Ngoài ra ở năm 2024, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã dẫn đầu danh sách HLV tiêu biểu toàn quốc còn đội bóng chuyền nữ Việt Nam là đội tiêu biểu của năm.

Trong năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục được đề cử trong danh sách bầu chọn HLV tiêu biểu toàn quốc 2025 tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không được đề cử bầu chọn ở hạng mục đội tuyển tiêu biểu của năm.

Theo kế hoạch của Cục TDTT Việt Nam, việc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu năm 2025 sẽ được thực hiện đến cuối ngày 30-12.

Ban tổ chức Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 đã cho biết:"Các nhà báo, phóng viên có thể bầu chọn cho các HLV, VĐV ngoài danh sách do Phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam), các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia giới thiệu".

MINH CHIẾN