Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ thi đấu chung kết tại nhà thi đấu Phú Thọ

Môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã ấn định các địa điểm tranh tài ở TPHCM vào cuối năm tới.

Đội nam Quân đội đã giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022. Ảnh: CỤC TDTT VN

Theo thông báo, vòng bảng của môn bóng chuyền (trong nhà) sẽ thi đấu các nội dung nam, nữ tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Sau đó, chung kết các nội dung sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TPHCM).

Ngày 1-3-2026 sẽ là thời điểm cuối cùng để Ban tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ban hành Điều lệ thi đấu nhằm giúp các đơn vị tham dự có sự chuẩn bị về lực lượng để đăng ký đúng quy định.

Theo yêu cầu, mỗi VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khi có một trong các điều kiện gồm: "Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (1 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gởi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban Tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV; Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp".

Bóng chuyền đã có Quy chế chuyển nhượng VĐV được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành từ năm 2010. Do vậy, cầu thủ và các đội bóng sẽ phải tuân thủ các Quy định về chuyển nhượng để đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022, môn bóng chuyền (trong nhà) đã có 10 đội nam tham gia gồm Ninh Bình, Quân đội, Công an Nhân dân, TPHCM, Hà Tĩnh, Long An, Bến Tre, Hà Nội và Khánh Hòa. 10 đội nữ cũng góp mặt nội dung này là Hà Nội, Thanh Hóa, Quân đội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TPHCM, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Ninh Bình và Long An. Kết thúc Đại hội, đội nam, nữ Quân đội cùng giành HCV.

MINH CHIẾN