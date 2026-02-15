Bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam phải đấu vòng loại khu vực giải U18 châu Á 2026

Bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam phải tranh suất vòng loại để tham dự giải U18 châu Á 2026. Ảnh: AVC

Theo thông tin mới nhất, để tham dự chính thức giải vô địch U18 nữ châu Á 2026, nhiều đội bóng sẽ phải tranh tài vòng loại khu vực.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 1 tới 7-7. Đội chủ nhà U18 nữ Thái Lan chắc chắn nhận 1 suất chính thức tham dự. Các đội bóng trong top 5 đội đứng đầu tại giải vô địch U18 nữ châu Á 2024 sẽ được trao suất dự giải năm nay. Danh sách lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc và Iran.

Ngoài 6 đội bóng trên, các đội ở từng khu vực của châu Á muốn góp mặt chính thức giải năm nay sẽ phải tham gia vòng loại khu vực của mình.

Theo đó, khu vực Đông Nam Á có các đội tham dự vòng loại gồm U18 Việt Nam, U18 Indonesia và U18 Malaysia. Khu vực Trung Á có các đội tham dự gồm U18 Sri Lanka, U18 Ấn Độ, U18 Kyrgyzstan. Khu vực Đông Á có các đội góp mặt gồm U18 Hongkong (Trung Quốc), U18 Macau (Trung Quốc) và U18 Mông Cổ. Khu vực châu Á-châu Đại Dương và khu vực Tây Á cũng sẽ tổ chức vòng loại dành cho giải đấu. Mỗi khu vực sẽ có 2 đội có thành tích tốt nhất được trao suất góp mặt chính thức giải vô địch U18 nữ châu Á 2026.

Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng kế hoạch để Ban huấn luyện đội tuyển thực hiện tập trung đội nữ trẻ U18 Việt Nam làm nhiệm vụ năm nay. Bóng chuyền Việt Nam chỉ tham gia nội dung nữ, không góp mặt nội dung nam của giải trẻ U18 châu Á 2026.

Năm 2024, chúng ta từng có đội tuyển bóng chuyền U20 nam, nữ Việt Nam đã tham dự giải vô địch U20 châu Á. Năm 2025, đội bóng chuyền U21 nữ Việt Nam đã thi đấu giải vô địch U21 thế giới ở Indonesia. Dẫn dắt đội bóng thi đấu giải vô địch U21 thế giới 2025 là HLV Nguyễn Trọng Linh.

