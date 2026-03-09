Đội đương kim vô địch Biên Phòng thuê tay đập Thái Lan Jakkrit tham dự vòng 1 giải quốc gia

Đội bóng chuyền áo lính vẫn có được sự phục vụ của chủ công trẻ tuổi người Thái Lan Jakkrit Thanomnoi tại vòng 1 giải quốc gia 2026.

Cầu thủ Jakkrit là ngoại binh của đội Biên Phòng MB tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội Biên Phòng MB đã trao đổi cùng SGGP ngày 9-3: “Cầu thủ Jakkrit Thanomnoi vẫn tiếp tục sang Việt Nam thi đấu cho đội bóng chúng tôi tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Đây là cầu thủ đã quen thuộc lối chơi của đội. Đồng thời, các cầu thủ nội binh và Jakkrit Thanomnoi hiểu được những miếng phối hợp chiến thuật nên gương mặt Thái Lan này vẫn gật đầu cùng đội bóng”.

Cũng theo tìm hiểu, gần như chắc chắn Jakkrit Thanomnoi kịp đến Việt Nam để thi đấu với đội Biên Phòng MB tại Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 khởi tranh vào ngày 18-3.

Jakkrit Thanomnoi đã là ngoại binh quen thuộc của đội bóng do HLV Trần Đình Tiền huấn luyện trong 3 mùa giải trở lại đây. Năm ngoái, Jakkrit Thanomnoi thi đấu trọn vẹn cho đội Biên Phòng MB tại giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ 2. Kết thúc mùa giải, đội Biên Phòng MB đoạt ngôi vô địch quốc gia. Ngoại binh người Thái Lan không phải cầu thủ có ưu thế về chiều cao (1m85) tuy nhiên lại chơi chắc chắn ở khả năng phòng thủ bước 1. Vì thế, HLV Trần Đình Tiền đã tin tưởng thuê ngoại binh này đến Việt Nam thi đấu.

Thời gian vừa qua, Jakkrit Thanomnoi đã tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở Thái Lan. Tay đập từng có thời điểm được tập trung đội tuyển quốc gia Thái Lan trước đây.

Đội Biên Phòng MB đặt mục tiêu nỗ lực vào nhóm 4 đội có kết quả tốt nhất tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Dù đội bóng đang giữ vai trò đương kim vô địch nhưng Ban huấn luyện rất thận trọng chuyên môn và chuẩn bị kỹ lưỡng để cầu thủ đạt tinh thần tốt nhất tại các giải đấu. Hiện tại, đội Biên Phòng MB đã kết thúc các giải đấu hội làng để có mặt tập huấn ở Ninh Bình. Theo tìm hiểu, đội hình của đội bóng vẫn có những gương mặt chủ chốt để chuẩn bị cho mùa giải năm nay như Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Đinh Văn Duy, Vũ Anh Tuấn…

Nguồn tin của SGGP đã cho biết đội Sanest Khánh Hòa chính thức có được hợp đồng với ngoại binh người Mỹ Garrett Muagututia. Đáng chú ý, tay đập này là thành viên đội tuyển bóng chuyền Mỹ từng giành HCĐ tại Olympic 2024 ở Pháp. Chủ công Garrett Muagututia sở hữu chiều cao 1m96, là người có kinh nghiệm khi đã thi đấu tại nhiều giải đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Indonesia… Khả năng bật đà tấn công của Garrett Muagututia lên tới 3m59. Sự bổ sung Garrett Muagututia vào đội hình sẽ giúp HLV Ngô Văn Kiều gia tăng sức mạnh tấn công tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Giá trị chuyển nhượng Garrett Muagututia không được tiết lộ.

MINH CHIẾN