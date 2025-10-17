Mùa giải toàn thắng của đội bóng chuyền nam Biên Phòng

Chiến thắng tại chung kết mùa giải 2025 đã giúp đội bóng chuyền nam Biên Phòng trở thành một trong số ít các đội có thể bảo vệ được ngôi vô địch quốc gia sau khi giành cúp.

Đội nam Biên Phòng MB đã vô địch quốc gia năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thống kê cho thấy, thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã bất bại trong các giải đấu tham dự năm nay. Họ khởi đầu năm 2025 với mạch toàn thắng tại cúp bóng chuyền Hoa Lư Bình Điền 2025. Tiếp đó, cầu thủ Biên Phòng MB giành chiến thắng tại cúp Hùng Vương 2025. Tại giải vô địch quốc gia 2025, Biên Phòng MB là đội toàn thắng tại vòng bảng (7 trận) rồi vượt qua các đội Ninh Bình (tại bán kết) và Thể Công Tân Cảng (tại chung kết).

Đánh giá về kết quả thi đấu, HLV Trần Đình Tiền cho rằng các học trò mình hoàn thành nhiệm vụ khi giữ được tinh thần trên. “Trên hết, sự kỷ luật chuyên môn được chúng tôi đề ra và các cầu thủ làm tốt yêu cầu của ban huấn luyện”, HLV Trần Đình Tiền nói.

Trong 16 HLV đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, ông Tiền là người giữ cương vị lâu nhất. Vị HLV này bắt đầu được giao nhiệm vụ làm HLV trưởng đội bóng của mình vào năm 2008. Từ đó đến nay, đội bóng áo lính đã giành ngôi vô địch năm 2009, 2011, 2024 và 2025.

Đáng chú ý, cầu thủ Biên Phòng MB đã góp mặt 3 trận chung kết trong 3 mùa giải liên tiếp (năm 2023, 2024, 2025). Nhiều ý kiến cho rằng, đội Biên Phòng MB đạt sự mạnh mẽ là nhờ sở hữu dàn cầu thủ trưởng thành tốt chuyên môn. Có thể kể tới một số cái tên như Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Vũ Anh Tuấn… “Tôi đánh giá đội hình cầu thủ sẽ quyết định thành công của đội bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ được xây dựng lối chơi qua nhiều năm, họ hiểu chuyên môn của nhau và phải giữ được sự tự tin khi thi đấu thì mới đạt kết quả”, HLV Trần Đình Tiền bày tỏ thêm.

Trong khi đó, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân đã trả lời sau trận chung kết: “Chúng tôi đã rất tập trung để thi đấu và không phải lúc nào các tình huống cũng suôn sẻ. Trong thời điểm khó khăn nhất, đội bóng vượt qua được và vươn lên giành thắng lợi”.

HLV Trần Đình Tiền và các học trò đã có mùa giải 2025 thành công. Ảnh: VFV

Tính từ khi giải vô địch đội mạnh quốc gia chuyển sang thành giải bóng chuyền vô địch quốc gia vào năm 2004, nhà tổ chức mới chứng kiến các đội bảo vệ thành công ngôi vô địch sau 1 mùa giải là nam TPHCM, Ninh Bình và Biên Phòng MB. Sự cạnh tranh chuyên môn của nội dung nam tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia là quyết liệt. Vì thế, không phải đội bóng nào cũng đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

Theo dõi trận chung kết nội dung nam tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường khẳng định: “8 đội bóng nam tham dự giải đều có sự chuẩn bị của mình. Chắc chắn, đội bóng vô địch là đội đạt kết quả tốt nhất. Năm nay đội Biên Phòng MB không thua trận nào nên chức vô địch của họ là xứng đáng”.

Tại giải vô địch quốc gia 2025, HLV Trần Đình Tiền đã giữ 14 cầu thủ chính thức thi đấu xuyên suốt từ vòng 1 tới vòng 2 gồm: Đinh Văn Duy, Trần Minh Đức, Trần Văn Nam, Phạm Văn Hiệp, Hoàng Đức Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Ngọc Thuân, Đào Duy Thành, Bùi Hữu Đạt, Jakkrit.

MINH CHIẾN