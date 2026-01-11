Chuyền 2 Ngọc Trâm rời VTV Bình Điền Long An để khoác áo Ngân hàng Công Thương

Chuyền 2 Ngọc Trâm (22) đã chính thức ký hợp đồng với đội Ngân hàng Công Thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã trao đổi cùng SGGP ngày 11-1: “Chúng tôi và cầu thủ Ngọc Trâm đã hoàn tất ký hợp đồng thi đấu. Đây là cầu thủ chuyền 2 phù hợp với chuyên môn mà đội bóng xây dựng. Vì vậy, Ngọc Trâm đã gia nhập đội bóng. Trước đó, chuyên môn của Ngọc Trâm đã được khẳng định khi là cầu thủ từng thi đấu cho VTV Bình Điền Long An và một số đội bóng trong nước”.

Trước đó, đội VTV Bình Điền Long An đã thông báo Ngọc Trâm kết thúc hợp đồng từ ngày 31-12-2025. Ngọc Trâm không tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng cũ để tìm cơ hội tại nơi thi đấu mới. Năm ngoái, Ngọc Trâm từng được VTV Bình Điền Long An cho đội nữ TPHCM tăng cường tại giải vô địch quốc gia 2025. Ngoài ra, cầu thủ này cũng từng được cho mượn để thi đấu cùng đội nữ Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia 2024.

Tuy nhiên, đội Ngân hàng Công Thương cũng đã nói lời chia tay với cầu thủ chuyền 2 Tôn Thị Minh Thư. Tay đập này đã rời đội bóng ngành ngân hàng để ký hợp đồng với đội Thanh Hóa từ năm 2026.

Dẫu vậy, đội Ngân hàng Công Thương sẽ tiến tới thuê tăng cường 1 gương mặt chuyền 2 của đội nữ Bắc Ninh ngay trong tháng 1 này. “Chúng tôi sẽ làm việc với đội nữ Bắc Ninh để xúc tiến mượn tăng cường thêm 1 cầu thủ chuyền 2. Đây là sự chuẩn bị của đội bóng cho mùa giải 2026”, đại diện ban huấn luyện đội Ngân hàng Công Thương cho biết.

Trong khi đó, cầu thủ chuyền 2 chính của đội Hóa chất Đức Giang lào cai là Nguyễn Thị Thủy chính thức chia tay đội này từ đầu năm 2026. Nguyễn Thị Thủy đã ký hợp đồng 3 năm khoác áo đội đương kim á quân Ninh Bình. Việc bổ sung vị trí chuyền 2 Nguyễn Thị Thủy của đội nữ Ninh Bình là do đã chia tay cầu thủ chuyền 2 Hoài My từ sau giải vô địch quốc gia 2025.

Ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình cho biết chủ công Nguyễn Thị Uyên đã chính thức có hợp đồng 3 năm với đội bóng và sẽ là cầu thủ thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026. Nguyễn Thị Uyên đã kết thúc thi đấu với đội bóng cũ Hưng Yên từ ngày 31-12-2025. Đội Ninh Bình đã chia tay 7 cầu thủ sau khi mùa giải 2025 kết thúc.

MINH CHIẾN