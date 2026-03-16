Lịch thi đấu nội dung nam giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Các đội bóng nam của giải sẽ bước vào thi đấu ngày 18-3 tới đây và hiện tại tất cả tự tin vào lực lượng đăng ký có mặt ở Ninh Bình.

Các đội bóng chuyền nam sẽ bước vào thi đấu tại Ninh Bình từ ngày 18-3. Ảnh: MINH CHIẾN

6 đội nam gồm Ninh Bình (chủ nhà), Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Hà Nội, TPHCM sẽ tham dự giải năm nay.

Trong đó, mỗi đội có những sự chuẩn bị cho mình. Đội nam TPHCM là tân binh của giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Văn Tuấn rất tin tưởng cầu thủ của mình sẽ có sự chuẩn bị tốt từ Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 để sẵn sàng bước vào thi đấu chính thức giải quốc gia. Cũng ở giải này, tân HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh sẽ có màn ra mắt chính thức cùng đội Công an TPHCM trên cương vị mới ngay tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026.

Hai đội bóng được giới chuyên môn chú ý tại giải lần này tiếp tục là Biên Phòng MB (đương kim vô địch) và Ninh Bình (chủ nhà). HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB), HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) và các học trò của mình sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên của Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 ngay tại ngày khai cuộc 18-3. Biên Phòng MB sẽ đối đầu với TPHCM trong khi Ninh Bình gặp Hà Nội.

Lịch thi đấu chính thức nội dung nam Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026:

Ngày 18-3

15 giờ 30: TPHCM – Biên Phòng MB (Bảng A)

17 giờ 30: Hà Nội – Ninh Bình (Bảng B)

Ngày 19-3

16 giờ 00: Công an TPHCM – TPHCM (Bảng A)

20 giờ 15: Thể Công Tân Cảng – Hà Nội (Bảng B)

Ngày 20-3

16 giờ 00: Biên Phòng MB – Công an TPHCM (Bảng A)

20 giờ 15: Ninh Bình – Thể Công Tân Cảng (Bảng B)

Ngày 21-3

18 giờ 00: Bán kết 1

Ngày 22-3

14 giờ 00: Phân hạng 5-6

18 giờ 00: Bán kết 2

Ngày 23-3

18 giờ 00: Tranh hạng 3

20 giờ 15: Chung kết

MINH CHIẾN