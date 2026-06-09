Lịch thi đấu AVC Cup ngày 9-6

Hôm nay, các đội bóng tiếp tục ra sân tranh tài tuy nhiên thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có ngày nghỉ ngơi trước khi nhập cuộc trở lại.

Đội nữ Indonesia sẽ tiếp tục thi đấu trong ngày 9-6. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có lịch thi đấu ở ngày hôm nay tại Philippines. Dù vậy, AVC Cup 2026 vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu được chú ý.

Trong đó, cuộc đấu được nhiều người tập trung theo dõi là chủ nhà Philippines gặp Hàn Quốc. Cả 2 đội bóng cùng sẵn sàng hướng tới tìm điểm số trước đối thủ tuy nhiên diễn biến trên sân sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Chắc chắn, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ theo dõi kỹ càng cuộc so tài này để nắm bắt thêm về lối chơi của từng đội. Bởi vì, chúng ta có thể gặp các đội bóng này nếu vượt qua vòng bảng. Trận đấu được diễn ra lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam)

Tại trận đấu khác, đội nữ Indonesia sẽ gặp Hongkong (Trung Quốc). Sau màn thể hiện tốt, dù thua trận trước đội Việt Nam, các cầu thủ Indonesia được dự báo có khả năng áp đảo Honngkong (Trung Quốc) để giành thêm chiến thắng. Trận này sẽ tổ chức lúc 17 giờ. Đây là lượt trận quan trọng của nhiều đội bóng bởi vòng bảng đã dần đi đến những cuộc thi đấu cuối cùng nên mỗi kết quả thi đấu sẽ quyết định trực tiếp đến tấm vé bán kết chung cuộc.

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 hôm nay:

8 giờ 00: Lebanon – Iran

11 giờ 00: Uzbekistan – Đài Bắc Trung Hoa

14 giờ 00: Philippines – Hàn Quốc

17 giờ 00: Indonesia – Hongkong (Trung Quốc)

20 giờ 00: Kyrgyzstan - Australia

MINH CHIẾN